ΗΠΑ: Μελέτη συνδέει το αγαπημένο μαγειρικό λάδι των Αμερικανών με την παχυσαρκία

Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου UC Riverside δείχνει ότι το σογιέλαιο - το πιο διαδεδομένο μαγειρικό λάδι στις ΗΠΑ - μπορεί να προάγει την παχυσαρκία, μέσω συγκεκριμένων μεταβολικών μηχανισμών.

Σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια, όσα ακολούθησαν διατροφή πλούσια σε σογιέλαιο εμφάνισαν σημαντική αύξηση βάρους. Αντίθετα, τα γενετικά τροποποιημένα ποντίκια που παρήγαγαν την εναλλακτική μορφή της πρωτεΐνης «HNF4α» δεν παρουσίασαν αύξηση σωματικού βάρους, παρότι κατανάλωναν την ίδια διατροφή. Η πρωτεΐνη αυτή επηρεάζει εκατοντάδες γονίδια που σχετίζονται με τον μεταβολισμό του λίπους, ενώ τα συγκεκριμένα ποντίκια φαίνεται ότι παρήγαγαν λιγότερα οξυλιπίνια και εμφάνισαν καλύτερη λειτουργία ήπατος και μιτοχονδρίων - κάτι που εξηγεί την ανθεκτικότητά τους στην αύξηση του σωματικού βάρους.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η επίδραση του σογιέλαιου δεν οφείλεται στο ίδιο το λάδι ή στο λινελαϊκό οξύ, αλλά στα οξυλιπίνια, μόρια που παράγονται κατά τη μετατροπή του λινελαϊκού οξέος μέσα στο σώμα. Τα υψηλά επίπεδα οξυλιπινίων συνδέονται με φλεγμονή, συσσώρευση λίπους και μεταβολικές διαταραχές.

Η κατανάλωση σογιέλαιου στις ΗΠΑ και ο αριθμός των παχύσαρκων ανθρώπων αυξάνονται παράλληλα τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με στοιχεία USDA, CDC και US Census Bureau

«Γνωρίζουμε από το 2015 ότι το σογιέλαιο είναι πιο παχυσαρκογόνο από το λάδι καρύδας», δήλωσε η Φράνσις Σλάντεκ, καθηγήτρια κυτταρικής βιολογίας στο UCR. «Τώρα όμως έχουμε τις πιο καθαρές αποδείξεις ότι δεν ευθύνεται το ίδιο το λάδι, ούτε καν το λινολεϊκό οξύ, αλλά οι ουσίες που παράγονται από το λίπος καθώς το επεξεργάζεται το σώμα».

Η κατανάλωση σογιέλαιου στις ΗΠΑ έχει πενταπλασιαστεί τον τελευταίο αιώνα και πλέον αγγίζει το 10% των συνολικών θερμίδων. Οι ερευνητές τονίζουν ότι το λάδι δεν είναι «κακό», αλλά οι υπερβολικές ποσότητες φαίνεται να ενεργοποιούν μεταβολικές οδούς που το ανθρώπινο σώμα δεν έχει εξελιχθεί να διαχειρίζεται.

Αν και δεν σχεδιάζονται ανθρώπινες δοκιμές, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα συμβάλουν σε μελλοντικές έρευνες και πιθανές αλλαγές σε διατροφικές οδηγίες.

