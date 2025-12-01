Ταϊλάνδη: Πύθωνας κατάπιε ολόκληρο σκύλο - Πώς το κατάλαβαν οι χωρικοί

Μεγάλος πύθωνας σε δρόμο της Ταϊλάνδης καταγράφηκε και απελευθερώθηκε στη φύση αφού κατάπιε έναν σκύλο και έγινε πολύ αργός για να διαφύγει. Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τους διασώστες να κρατούν το τεράστιο ερπετό μετά τον εντοπισμό του.

Ο αρχηγός της περιοχής, Κιτίτσοτ Τριαμβετγουτικράι, δήλωσε ότι η αστυνομία και οι διασώστες ειδοποιήθηκαν ότι το ερπετό κινούνταν μέσα και έξω από τον δρόμο για αρκετές ημέρες. Αργότερα το εντόπισαν σε δασώδη περιοχή πίσω από ένα ξενοδοχείο στην οδό Τσαρόενσουκ, στην περιφέρεια Μουάνγκ Φον της Ταϊλάνδης.

Ο πύθωνας, μήκους περίπου τριών μέτρων, κινούνταν αργά και ήταν εύκολος στον εγκλωβισμό, πιθανότατα επειδή είχε καταπιεί πρόσφατα άλλο ζώο. Μέρος του ζώου ήταν ακόμη ορατό στην είσοδο του λαιμού του.

Μόλις το φίδι απελευθερώθηκε σε δάσος μακριά από κατοικημένες περιοχές, απέβαλε έναν νεκρό καφέ σκύλο.

Ο Τριαμβετγουτικράι ανέφερε ότι ήταν ο μεγαλύτερος πύθωνας που θυμάται να έχει εντοπιστεί στην περιφέρεια και ότι χρειάστηκαν περίπου δέκα άνδρες για να τον πιάσουν και να τον συγκρατήσουν. Πρόσθεσε ότι ούτε οι διασώστες ούτε το ερπετό τραυματίστηκαν.

Η Ταϊλάνδη αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα σειρά περιστατικών με φίδια, καθώς οι σοβαρές πλημμύρες στο νότο έχουν αναγκάσει την άγρια ζωή να εγκαταλείψει το φυσικό της περιβάλλον. Αρκετά φίδια έχουν εντοπιστεί να κολυμπούν στους πλημμυρισμένους δρόμους μετά από τις αδιάκοπες βροχοπτώσεις.

Ένα viral βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη κατέγραψε ένα μεγάλο φίδι να γλιστρά σε λασπωμένα νερά, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους που περιμένουν ακόμη εκκένωση.

Μια γυναίκα δαγκώθηκε από φίδι και υπέστη εφιαλτική αναμονή 32 ωρών για βοήθεια, αφού είχε παγιδευτεί από τα αυξανόμενα νερά. Στο πλημμυρισμένο σπίτι της στο Χάτ Γιαι, απευθύνθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης, περιγράφοντας 24 ώρες αφόρητου πόνου.

Η ίδια και ο σύντροφός της είχαν επικοινωνήσει με τουλάχιστον δέκα διασωστικές υπηρεσίες, αλλά τα νερά εμπόδιζαν τα έκτακτα κλιμάκια να τους προσεγγίσουν, σύμφωνα με την Thai Examiner. Η διαδικτυακή έκκλησή της διαδόθηκε γρήγορα, με χιλιάδες να ζητούν την παρέμβαση των αρχών, ενώ η ίδια ανέφερε συμπτώματα όπως αιμορραγία στα ούλα, πρήξιμο στα πόδια και δυσκολία στην αναπνοή.