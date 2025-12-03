Σαν σήμερα 3 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 3 Δεκεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 3 Δεκεμβρίου.
- 1984 - Μεγάλη ποσότητα τοξικών χημικών διαρρέει από το εργοστάσιο της Union Carbide κοντά στο Μποπάλ της Ινδίας, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 15.000 ανθρώπων. Πρόκειται για το χειρότερο βιομηχανικό ατύχημα στο κόσμο.
- 1993 - Ομαδικός τάφος ηλικίας 6.000 ετών, αποκαλύπτεται στο νεολιθικό σπήλαιο Αλεπότρυπα, του Διρού της Μάνης.
- 1973 - Πρόγραμμα Pioneer: Το Pioneer 10 στέλνει τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες του πλανήτη Δία.
- 1994 - Η Sony κυκλοφορεί το PlayStation.
