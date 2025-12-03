«Κυνηγοί ακτινοβολίας» στο Τσέρνομπιλ - Παράξενοι μύκητες τρέφονται με πυρηνική ακτινοβολία

Σε μία εκπληκτική διαπίστωση προχώρησαν επιστήμονες, σχεδόν 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία, προκαλώντας το ενδιαφέρον της NASA.

Μορφή ζωής ευδοκιμεί στην περιοχή χάρη στην ακτινοβολία που έχει απομείνει.

Πρόκειται για έναν παράξενο μαύρο μύκητα που ονομάζεται Cladosporium sphaerospermum, ο οποίος βρέθηκε να αναπτύσσεται στα τοιχώματα των εγκαταλελειμμένων αντιδραστήρων. Δεν έχει απλώς μάθει να επιβιώνει από τη θανατηφόρα ραδιενέργεια, αλλά αναπτύσσεται ταχύτερα όταν τρέφεται από αυτή, κινούμενος προς την κατεύθυνσή της.

Πρόσφατες μελέτες του μύκητα στο Τσέρνομπιλ έδειξαν ότι εννέα από τα 47 στελέχη που εξετάστηκαν, επέδειξαν αυτή τη συμπεριφορά «κυνηγιού ακτινοβολίας».

Αυτά τα στελέχη βρέθηκαν να μετατρέπουν τις ακτίνες γάμμα, το πιο ισχυρό και επικίνδυνο είδος ακτινοβολίας από πυρηνικές εκρήξεις, σε χημική ενέργεια, ακριβώς όπως τα κανονικά φυτά μετατρέπουν το φως του ήλιου κατά τη φωτοσύνθεση.

Το C. sphaerospermum πιστεύεται ότι αποκτά την υπερφυσική του δύναμη να απορροφά ακτινοβολία από τη μελανίνη, τη χρωστική ουσία που δίνει στους ανθρώπους το χρώμα του δέρματός τους, αν και οι ερευνητές έχουν δηλώσει ότι αυτό είναι ακόμα μόνο μια θεωρία που έχουν ονομάσει ραδιοσύνθεση.

Το ενδιαφέρον της NASA για τον «διαστημικό υπερήρωα»

Τώρα, επιστήμονες της NASA διερευνούν πώς να δημιουργήσουν «μυκητιακά τούβλα» χρησιμοποιώντας το μύκητα, ως δομικό υλικό για την προστασία βάσεων στη Σελήνη ή τον Άρη από την κοσμική ακτινοβολία, αντί για τα βαριά μολύβδινα προστατευτικά.

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), αυτός ο μύκητας αναπτύχθηκε 21 φορές πιο γρήγορα όταν εκτέθηκε σε διαστημική ακτινοβολία και εμπόδισε μια μεγάλη ποσότητα αυτής να διεισδύσει σε άλλες επιφάνειες, καθιστώντας τον σοβαρό υποψήφιο για την προστασία των αστροναυτών.

Αυτή η ικανότητα μπλοκαρίσματος της ακτινοβολίας θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για τους επιστήμονες, καθώς δοκιμές έχουν δείξει ότι το C. sphaerospermum παγιδεύει και εξουδετερώνει ραδιενεργά σωματίδια, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS One.

Για το λόγο αυτό, ο μύκητας θεωρείται ραδιοτροφικός. Στο ανθρώπινο δέρμα και σε αυτό πολλών άλλων οργανισμών, η μελανίνη λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.

Ωστόσο, όταν μια ακτίνα γάμμα προσκρούει στη μελανίνη του μύκητα του Τσερνομπίλ, χτυπά τα ηλεκτρόνια του και δημιουργεί χημική ενέργεια σε ατομικό επίπεδο, την οποία ο μύκητας μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να αναπτυχθεί και να επιδιορθωθεί, όπως αποκάλυψαν οι επιστήμονες στο περιοδικό Current Opinion in Microbiology.

Αυτή η «διατροφική» ικανότητα του μύκητα μπορεί να τον καταστήσει μια βασική ουσία για τον καθαρισμό των χώρων αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων στη Γη, καθώς και για την προστασία των αστροναυτών από την επιβλαβή ακτινοβολία που ενδέχεται να συναντήσουν κατά τη διάρκεια των αποστολών της NASA στη Σελήνη, που θα ξεκινήσουν το 2026.

Η καταστροφή του Τσερνομπίλ στις 26 Απριλίου, οδήγησε στην μεγαλύτερη έκλυση ραδιενεργού υλικού στο περιβάλλον στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Η περιοχή εκκενώθηκε και έγινε γνωστή ως Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνομπίλ (CEZ).

Η περιοχή 30 μιλίων δημιουργήθηκε από το στρατό της Σοβιετικής Ένωσης, που έλεγχε την Ουκρανία εκείνη την εποχή. Ανακτήθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα από τις ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της εισβολής της χώρας το 2022.

Η πρόσβαση του κοινού απαγορεύτηκε λόγω της ραδιενεργού μόλυνσης και η περιοχή παραμένει σε μεγάλο βαθμό έρημη μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, αυτά τα ζώα μπορεί επίσης να κρατούν το κλειδί για μελλοντικές ιατρικές ανακαλύψεις, καθώς μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι οι μεταλλαγμένοι λύκοι που περιφέρονται στην έρημη περιοχή του Τσερνομπίλ έχουν αναπτύξει γενετικά τροποποιημένα ανοσοποιητικά συστήματα που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στον καρκίνο.





