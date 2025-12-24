Οχάιο: Άγιος Βασίλης συνελήφθη για υπερβολική ταχύτητα - Βίντεο

Ο Άγιος Βασίλης έτρεχε να προλάβει τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις του, ωστόσο ένας σερίφης στο Οχάιο αναγκάστηκε να τον σταματήσει το Σάββατο, καθώς —όπως ανέφερε— «πετούσε λίγο πιο γρήγορα απ’ όσο επιτρέπεται» μαζί με την κυρία Κλάους στην κομητεία Φούλτον.

«Δεν μοιράσαμε κάρβουνο — μόνο μια φιλική υπενθύμιση ότι ακόμη και τα έλκηθρα πρέπει να κόβουν ταχύτητα», δήλωσε ο σερίφης.

Δείτε το βίντεο:

O Άγιος Βασίλης επιβιβάστηκε στο έλκηθρο του, που το σέρνουν 9 τάρανδοι και ξεκίνησε το ταξίδι του, ώστε μέχρι τις 12 το βράδυ να έχει μοιράσει δώρα σε όλο τα παιδιά στον κόσμο

Το ταξίδι του Άγιου Βασίλη μπορούν να το παρακολουθήσουν ζωντανά μικροί και μεγάλοι μέσα από το κανάλι της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) στο Youtube.

