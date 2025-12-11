Λαμία: Θύμα διάρρηξης ο Άγιος Βασίλης στην πλατεία πάρκου - Φωτογραφίες

Ντροπή και οργή έχει προκαλέσει στη Λαμία η διάρρηξη στο σπιτάκι του Αγίου Βασίλη στην πλατεία πάρκου, στην καρδιά της πόλης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι γνωστοί - άγνωστοι δράστες μικροκλοπών, βρήκαν εύκολο στόχο και αφού έσπασαν το τζάμι του παραθύρου άρπαξαν ό,τι έφταναν και συγκεκριμένα ένα στρώμα και τις κουβέρτες του Αγίου Βασίλη.

