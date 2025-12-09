Φαρμακευτικό και εκπαιδευτικό υλικό προσέφεραν ΣΦΕΕ και Ερυθρός Σταυρός σε 4 δομές στη Λαμία

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ) και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ένωσαν τις δυνάμεις τους, για μία ακόμη φορά, στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας «προΣfΕΕρουμε», αποστέλλοντας υλικό σε τέσσερις δομές στη Λαμία, για να καλύψουν τις ανάγκες των 285 ατόμων που φιλοξενούνται σε αυτές.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος υποστήριξε τους ωφελούμενους στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λαμίας, δύο ιδρύματα που λειτουργεί η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος στη Στυλίδα, το Ίδρυμα Πετρή - Στέγη Γερόντων και το Άσυλο Ανιάτων, καθώς και το Ραχούτειο Γηροκομείο Λαμίας, και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Λαμίας, ενισχύοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων φιλοξενούμενών τους.

Μεταξύ άλλων, ο ΣΦΕΕ προσέφερε στις παραπάνω δομές: φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό (μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, σαπούνια, οδοντόβουρτσες, γάζες, οινοπνεύματα, υποσέντονα, πάνες ακράτειας, γάντια, θήκες φαρμάκων, μάσκες οξυγόνου, καθετήρες, πιεσόμετρα, θερμόμετρα κ.λπ.), κι επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό, γραφική ύλη, εξοπλισμό εργοθεραπείας, παιχνίδια και σετ ζωγραφικής, τηλεόραση, αναπηρικό αμαξίδιο κ.λπ. για το Δημοτικό Σχολείο Λαμίας και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας, και εκπαιδευτικό υλικό, μπάλες μπάσκετ και βόλει και φόρμες γυμναστικής για το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο & Λύκειο της Λαμίας.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός δήλωσε σχετικά: «O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο πλαίσιο της εθελοντικής αγαθοποιούς ανθρωπιστικής δυναμικής που έχει αναπτύξει συμπορεύεται με τον ΣΦΕΕ σε θέματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, καθώς επίσης στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομονωτισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στην ενδυνάμωση του εθελοντικού ρεύματος στη χώρα μας».

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου ανέφερε: «Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία μας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από το 2016 μέχρι σήμερα, αγκαλιάζοντας τις ανάγκες παιδιών, αλλά και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που φιλοξενούνται σε Δομές και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα υγείας. Μέσα από την πρωτοβουλία «προΣfΕΕρουμε» ο ΣΦΕΕ σε συνεργασία με τον Ε.Ε.Σ. στηρίζει με φαρμακευτικά σκευάσματα και υγειονομικό υλικό τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες Δομές και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια., Άλλωστε, σκοπός μας είναι να στηρίξουμε την κοινωνία, ώστε όλοι να είναι καλά να μπορούν να ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον.»

Η πρωτοβουλία «προΣfΕΕρουμε»

Η κοινωνική πρωτοβουλία «προΣfΕΕρουμε» έχει σκοπό να καλύψει ανάγκες σε φαρμακευτικά σκευάσματα, υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης σε παιδιά που φιλοξενούνται σε Δομές και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Υπό την αιγίδα της πρωτοβουλίας, διεξάγονται εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και όχι μόνο από κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Από τα τέλη του 2016 έως και σήμερα το «προΣfΕΕρουμε» έχει επισκεφθεί 15 πόλεις (Αθήνα, Μάνδρα Αττικής, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Φλώρινα, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Βόλο, Καλάβρυτα, Λήμνο, Καστελόριζο, Εύβοια, Μυτιλήνη, Λαμία), κάλυψε ανάγκες 23 δομών που φιλοξενούν πάνω από 600 παιδιά και 1.400 άτομα ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, χρόνια πάσχοντες), προσφέροντας φαρμακευτικό υλικό, αναλώσιμα, είδη πρώτης ανάγκης, φαρμακεία Α’ βοηθειών, σχολικά είδη, παιχνίδια και υλικά χειροτεχνίας, εξοπλισμό γραφείου κ.λπ.

Παράλληλα, ωφελήθηκαν το Άσυλο Ανιάτων (Αθήνα), το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, το Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης και το τοπικό Παράρτημα Ε.Ε.Σ. Ξάνθης και το ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Στο πλαίσιο αυτό, χορηγήθηκαν πάνω από 56.000 συσκευασίες φαρμακευτικού υλικού, αναλώσιμων, ειδών πρώτης ανάγκης κ.λπ.