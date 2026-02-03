Viral επιβάτες που μετέτρεψαν πτήση σε «εκκλησιαστική λειτουργία», κηρύττοντας για 3 ώρες

Επιβάτες σε πτήση της British Airways μετέτρεψαν το ταξίδι τους σε «εκκλησιαστική λειτουργία», τραγουδώντας και κηρύττοντας για σχεδόν τρεις ώρες.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok από την πτήση Λονδίνο Χίθροου – Τζαμάικα δείχνουν μια γυναίκα να στέκεται στο διάδρομο, να τραγουδά, να κουνά τα χέρια και να φωνάζει στους υπόλοιπους επιβάτες μέχρι να συμμετάσχουν και να χειροκροτήσουν.

Τα βίντεο, που έφτασαν κοντά στο 1.000.000 προβολές, δημοσιεύτηκαν από την 56χρονη επιβάτη Maxine Munroe, η οποία ανέφερε ότι το τραγούδι και οι προσευχές ξεκίνησαν μία ώρα μετά την απογείωση της εννιάωρης πτήσης και διήρκεσαν περίπου δύομιση ώρες.

British Airways passengers' 'rude' behaviour amid Jamaica flight divides opinion https://t.co/5qLO40RMH7 pic.twitter.com/zBpKwXSVA9 — The Mirror (@DailyMirror) January 29, 2026

Σε άλλο πλάνο, ένας άνδρας φαίνεται να κηρύττει δυνατά ενώ στέκεται στο κάθισμά του, μέχρι που το πλήρωμα ανακοίνωσε ότι άναψαν οι ενδείξεις ζώνης και εκείνος κάθισε ξανά.

Η κα Munroe, νοσοκόμα από το Croydon, περιέγραψε την πτήση σαν «να βρίσκεσαι σε εκκλησία», προσθέτοντας: «Συνήθως βλέπεις ανθρώπους να προσεύχονται πριν την απογείωση ή αν υπάρχει αναταραχή, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Ήμουν λίγο σοκαρισμένη που συνέβαινε αυτό στα 12.000 μέτρα ύψος».

Η ίδια είπε ότι η ομάδα συνέχισε να στέκεται και να προσεύχεται ακόμη και όταν άναψαν οι ενδείξεις ζώνης: «Σκεφτόμουν πόσο θα αντέξει το πλήρωμα. Πρέπει να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να κρατούν την πτήση υπό έλεγχο».

Παρά την ανοχή της κας Munroe, πολλοί χρήστες του TikTok σχολίασαν αρνητικά, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εφιαλτική» και «ανεπίτρεπτη».

Διαβάστε επίσης