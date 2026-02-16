Σαν σήμερα 16 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 16 Φεβρουαρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 16 Φεβρουαρίου.
- 1918 - Το Συμβούλιο της Λιθουανίας εγκρίνει ομόφωνα τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, ανακηρύσσοντας τη Λιθουανία ανεξάρτητο κράτος.
- 1923 - Ο Χάουαρντ Κάρτερ αποσφραγίζει το νεκρικό θάλαμο του φαραώ Τουταγχαμών.
- 1923 - Εφαρμόζεται στην Ελλάδα το γρηγοριανό ημερολόγιο. Η 16η Φεβρουαρίου γίνεται 1η Μαρτίου.
- 1943 - Σφαγή του Δομένικου: Τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν 150 κατοίκους του Δομένικου Λάρισας.
- 1964 - Θρίαμβος της Ένωσης Κέντρου στις βουλευτικές εκλογές, καθώς λαμβάνει το 52,72% των ψήφων και 171 έδρες έναντι 35,26% και 107 εδρών του συνασπισμού Ε.Ρ.Ε.-Προοδευτικών και 11,80% και 22 εδρών της Ε.Δ.Α.
- 1968 - Εκτελείται στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ο Αριστείδης Παγκρατίδης, γνωστός σαν δράκος του Σέιχ Σου.
- 2008 - Ενθρονίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Β´.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:50 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
02:40 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: Το γεωτρύπανο «Τσαγρί Μπέη» απέπλευσε για Σομαλία
01:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ στον ανατολικό Λίβανο
23:22 ∙ LIFESTYLE