Σαν σήμερα 16 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 16 Φεβρουαρίου.

  • 1918 - Το Συμβούλιο της Λιθουανίας εγκρίνει ομόφωνα τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, ανακηρύσσοντας τη Λιθουανία ανεξάρτητο κράτος.
  • 1923 - Ο Χάουαρντ Κάρτερ αποσφραγίζει το νεκρικό θάλαμο του φαραώ Τουταγχαμών.
  • 1923 - Εφαρμόζεται στην Ελλάδα το γρηγοριανό ημερολόγιο. Η 16η Φεβρουαρίου γίνεται 1η Μαρτίου.
  • 1943 - Σφαγή του Δομένικου: Τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν 150 κατοίκους του Δομένικου Λάρισας.
  • 1964 - Θρίαμβος της Ένωσης Κέντρου στις βουλευτικές εκλογές, καθώς λαμβάνει το 52,72% των ψήφων και 171 έδρες έναντι 35,26% και 107 εδρών του συνασπισμού Ε.Ρ.Ε.-Προοδευτικών και 11,80% και 22 εδρών της Ε.Δ.Α.
  • 1968 - Εκτελείται στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ο Αριστείδης Παγκρατίδης, γνωστός σαν δράκος του Σέιχ Σου.
  • 2008 - Ενθρονίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Β´.
