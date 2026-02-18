Σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 18 Φεβρουαρίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 18 Φεβρουαρίου.
- 1883 - Γεννήθηκε ο Έλληνας συγγραφέας, ποιητής και φιλόσοφος, Νίκος Καζαντζάκης.
- 1888 - Γεννήθηκε ο Γεώργιος Παπανδρέου ο πρεσβύτερος.
- 1952 - Η Βουλή των Ελλήνων επικυρώνει την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ.
- 2016 - Πεθαίνει σε ηλικία 32 ετών, ο τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Συνελήφθη στην Ισπανία ο «άνδρας με τα χίλια ονόματα»
02:22 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τουλάχιστον 15 πτώματα εντοπίστηκαν στις ακτές της Ιταλίας
00:32 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,1 Ρίχτερ κοντά στην Αμοργό
23:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 18 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
23:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ