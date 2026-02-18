Σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 18 Φεβρουαρίου

Σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ο Παντελής Παντελίδης

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 18 Φεβρουαρίου.

  • 1883 - Γεννήθηκε ο Έλληνας συγγραφέας, ποιητής και φιλόσοφος, Νίκος Καζαντζάκης.
  • 1888 - Γεννήθηκε ο Γεώργιος Παπανδρέου ο πρεσβύτερος.
  • 1952 - Η Βουλή των Ελλήνων επικυρώνει την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ.
  • 2016 - Πεθαίνει σε ηλικία 32 ετών, ο τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης.
