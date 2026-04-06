Σεισμοί: Αρχαίο τεκτονικό θραύσμα ανακαλύφθηκε κάτω από τη βόρεια ακτή της Καλιφόρνια

Snapshot Ανακαλύφθηκε το αρχαίο τεκτονικό θραύσμα «Pioneer» κάτω από τη βόρεια ακτή της Καλιφόρνια, που ήταν μέρος της πλάκας Farallon και κινείται ενεργά.

Το «Pioneer» βρίσκεται στην Τριπλή Συμβολή Μεντοσίνο, μια από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές των ΗΠΑ.

Η ανακάλυψη αλλάζει το μοντέλο της περιοχής από τριών σε τουλάχιστον πέντε κινούμενων πλακών, διευρύνοντας τα όρια επαφής και αυξάνοντας τον κίνδυνο μεγάλων σεισμών.

Η παρουσία του «Pioneer» εξηγεί ανώμαλες σεισμικές δονήσεις του παρελθόντος, όπως τον σεισμό του Cape Mendocino το 1992.

Η χαρτογράφηση του θραύσματος επιτρέπει καλύτερη προετοιμασία των τοπικών αρχών για πιθανές φυσικές καταστροφές στην περιοχή.

Ένα αρχαίο τεκτονικό θραύσμα με την ονομασία «Pioneer» ανακαλύφθηκε κάτω από τη βόρεια ακτή της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το περιοδικό Science, επικαλούμενο μελέτη μιας ομάδας γεωλόγων, αυτό το θραύσμα ήταν κάποτε μέρος της τεράστιας πλάκας Farallon.

Μέχρι πρόσφατα, οι ειδικοί ήταν πεπεισμένοι ότι τα ερείπια αυτής της δομής είχαν απορροφηθεί πλήρως από τον μανδύα της Γης, αλλά νέα δεδομένα δείχνουν ότι το «Pioneer» όχι μόνο επέζησε, αλλά συνεχίζει να κινείται ενεργά.

Όπως ανέφεραν οι ερευνητές στην επίσημη έκθεσή τους, το θραύσμα καταγράφηκε από την πλάκα του Ειρηνικού πριν από περίπου 30 εκατομμύρια χρόνια. Έκτοτε, μεταναστεύει προς τα βόρεια, μοιάζοντας με ένα «κολλημένο πλακίδιο σε έναν κινούμενο ιμάντα μεταφοράς». Η κρυφή δομή ανακαλύφθηκε παρακολουθώντας σμήνη μικρών, χαμηλής συχνότητας σεισμών, οι οποίοι φώτιζαν τα περιγράμματα της πλάκας βαθιά στο υπέδαφος.

Αυτό το θραύσμα βρίσκεται επί του παρόντος στην Τριπλή Συμβολή Μεντοσίνο, το σημείο όπου συναντώνται οι πλάκες του Ειρηνικού, της Βόρειας Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής. Είναι μια από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι αλλάζει στα όσα γνωρίζαμε

Η ανακάλυψη του Pioneer αλλάζει την κλασική κατανόηση της περιοχής: ενώ οι επιστήμονες προηγουμένως βασίζονταν σε ένα μοντέλο τριών πλακών, τώρα είναι σαφές ότι τουλάχιστον πέντε κινούμενα μέρη αλληλεπιδρούν κάτω από την επιφάνεια.

Αυτή η σύνθετη γεωμετρία διευρύνει τα όρια μεταξύ των πλακών και αυξάνει την περιοχή επαφής στη ζώνη υποβύθισης. Εδώ είναι πιθανοί καταστροφικοί σεισμοί μεγέθους 9 Ρίχτερ, ικανοί να προκαλέσουν ισχυρά τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η παρουσία του θραύσματος Pioneer βοηθά στην εξήγηση ανώμαλων δονήσεων στο παρελθόν, όπως ο σεισμός του Cape Mendocino του 1992 (μεγέθους 7,2), του οποίου το εστιακό βάθος προβλημάτιζε τους σεισμολόγους για δεκαετίες.

Ενώ οι ειδικοί δεν μπορούν ακόμη να προσδιορίσουν οριστικά εάν αυτό το ρήγμα θα είναι η πηγή ενός μεγασεισμού, προειδοποιούν ότι η παρουσία μιας μη ρυθμιζόμενης κατασκευής σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή αυξάνει τον κίνδυνο. Ακόμη και μια μικρή αλλαγή στο πρότυπο των δονήσεων μπορεί να επηρεάσει κρίσιμα τη σταθερότητα των γεφυρών, των κτιρίων και την αποτελεσματικότητα των σχεδίων εκκένωσης.

Η χαρτογράφηση κρυμμένων θραυσμάτων φλοιού δίνει στις τοπικές αρχές μια σαφέστερη κατανόηση των περιοχών που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την προετοιμασία για πιθανές φυσικές καταστροφές.

