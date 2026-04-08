Σαν σήμερα 8 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 8 Απριλίου.

  • 1820 - Ο αγρότης Γιώργος Κεντρωτάς, σκάβοντας στο κτήμα του στη Μήλο, ανακαλύπτει ένα γυναικείο άγαλμα. Αυτό το άγαλμα δεν είναι άλλο από την «Αφροδίτη της Μήλου».
  • 1904 - Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφουν την συνθήκη της Αντάντ
  • 1961 - Μεγάλη έκρηξη στο πλοίο Ντάρα στον Περσικό κόλπο σκοτώνει 238 άτομα.
  • 1973 - Πεθαίνει ο Πάμπλο Πικάσο. Ήταν Ισπανός ζωγράφος, χαράκτης, γλύπτης, ποιητής, σκηνογράφος και δραματουργός. Η συνεισφορά στη διαμόρφωση και εξέλιξη της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης θεωρείται κορυφαία.
  • 1990 - Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, εξασφαλίζοντας το 46,89% των ψήφων έναντι 38,61% του ΠΑΣΟΚ. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σχηματίζει κυβέρνηση με οριακή κοινοβουλευτική αυτοδυναμία.
  • 1990 - Πεθαίνει ο σπουδαίος λαϊκός συνθέτης, Απόστολος Καλδάρας.
