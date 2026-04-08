Σαν σήμερα 8 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 8 Απριλίου.
- 1820 - Ο αγρότης Γιώργος Κεντρωτάς, σκάβοντας στο κτήμα του στη Μήλο, ανακαλύπτει ένα γυναικείο άγαλμα. Αυτό το άγαλμα δεν είναι άλλο από την «Αφροδίτη της Μήλου».
- 1904 - Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφουν την συνθήκη της Αντάντ
- 1961 - Μεγάλη έκρηξη στο πλοίο Ντάρα στον Περσικό κόλπο σκοτώνει 238 άτομα.
- 1973 - Πεθαίνει ο Πάμπλο Πικάσο. Ήταν Ισπανός ζωγράφος, χαράκτης, γλύπτης, ποιητής, σκηνογράφος και δραματουργός. Η συνεισφορά στη διαμόρφωση και εξέλιξη της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης θεωρείται κορυφαία.
- 1990 - Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, εξασφαλίζοντας το 46,89% των ψήφων έναντι 38,61% του ΠΑΣΟΚ. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σχηματίζει κυβέρνηση με οριακή κοινοβουλευτική αυτοδυναμία.
- 1990 - Πεθαίνει ο σπουδαίος λαϊκός συνθέτης, Απόστολος Καλδάρας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
04:46 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 73 εκατ. ευρώ για ζημιές του 2025
03:30 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δώρο Πάσχα: Μέχρι σήμερα η καταβολή του στον ιδιωτικό τομέα
23:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νύφη και κουμπάρα έκλεψαν τις εντυπώσεις σε Κρητικό γάμο
21:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
18:14 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fuel Pass 2026: Ποιοι θα πληρωθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα και ποιοι όχι
23:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ