Σαν σήμερα 20 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 20 Απριλίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 20 Απριλίου.
- 1453 - Ο πλοίαρχος Φλαντανελλάς εισέρχεται στον Κεράτιο κόλπο διασπώντας τον οθωμανικό αποκλεισμό και εφοδιάζει την πολιορκούμενη Κωνσταντινούπολη. Τρεις γενοβέζικες γαλέρες, που συνοδεύουν το πλοίο του Φλαντανελλά, εμπλέκονται στην τελευταία ναυμαχία της βυζαντινής ιστορίας.
- 1902 - Ο Πιερ και η Μαρία Κιουρί ανακαλύπτουν το χημικό στοιχείο ράδιο.
- 1920 - Τελετή έναρξης των 7ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αμβέρσας. Λαμβάνουν μέρος 2.479 αθλητές και 64 αθλήτριες από 29 χώρες. Για πρώτη φορά εμφανίζεται η σημαία με τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους και απαγγέλλεται ο ολυμπιακός ύμνος από τον βέλγο ξιφομάχο Βιτόρ Μπουάν.
- 1923 - Ο Μητροπολίτης Ικονίου Προκόπιος Λαζαρίδης, πεθαίνει στο Ζιντζίντερε της Καισάρειας, αποτελώντας τον πέμπτο αρχιερέα μάρτυρα στη Μικρά Ασία κατά τη Γενοκτονία των Ελλήνων, μετά τους Χρυσόστομο Σμύρνης, Γρηγόριο Κυδωνιών, Αμβρόσιο Μοσχονησίων και Ευθύμιο Ζήλων.
- 1926 - Ιδρύεται ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών (Π.Α.Ο.Κ.)
- 1946 - Καταργείται επίσημα η Κοινωνία των Εθνών, παραχωρώντας το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
- 1967 - Αεροπλάνο των Ελβετικών Αερογραμμών πέφτει στο χωριό Λάπηθος στην επαρχία Κερύνειας της Κύπρου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 126 άτομα.
- 1989 - Ο Ανδρέας Παπανδρέου, στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Περιστέρι, αναφωνεί το περίφημο «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα».
- 1999 - Πεθαίνει ο κωμικός ηθοποιός Νίκος Ρίζος.
- 2000 - Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στην καλαθοσφαίριση για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Στον τελικό του φάιναλ-φορ που έγινε στη Θεσσαλονίκη επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 73-67.
- 2016 - Πεθαίνει ο ηθοποιός Γιάννης Βόγλης.
