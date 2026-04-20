Έρχεται το «τέταρτο χρώμα» στα φανάρια στους δρόμους της Ευρώπης-Πώς το λευκό αλλάζει την κυκλοφορία
Ερευνητές προτείνουν νέο, λευκό, φανάρι για την κυκλοφορία αυτόνομων οχημάτων, με στόχο τη μείωση της συμφόρησης και πιο «έξυπνη» ροή στους δρόμους
Ένα νέο σύστημα σηματοδότησης εξετάζουν ερευνητές, το οποίο θα μπορούσε να φέρει ριζική αλλαγή στα φανάρια των τελευταίων δεκαετιών. Η πρόταση αφορά την προσθήκη ενός τέταρτου χρώματος – του λευκού – με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας σε δρόμους όπου κινούνται αυτόνομα οχήματα.
