Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά φαλάκρας στους άνδρες – Η θέση της Ελλάδας

Η τριχόπτωση οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Σαφώς είναι συχνότερη στους άνδρες, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι γυναίκες.

Η κληρονομικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό φαλάκρας, είναι πιθανότερο να εμφανίσουν απώλεια μαλλιών. Παράλληλα, οι ορμονικές αλλαγές, το άγχος αλλά και ορισμένες παθήσεις, όπως η αλωπεκία, μπορούν να συμβάλλουν στην τριχόπτωση. Ωστόσο, η συχνότητα της ανδρικής φαλάκρας παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανά χώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2024, η Ισπανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό ανδρικής φαλάκρας παγκοσμίως, με περίπου το 44,5% των ανδρών να έχουν χάσει ή να χάνουν τα μαλλιά τους.

Πολύ κοντά ακολουθούν η Ιταλία (44,37%) και η Γαλλία (44,25%). Συνολικά, οι διαφορές μεταξύ των χωρών δεν είναι μεγάλες: Από τις 46 χώρες που εξετάστηκαν, οι 28 κινούνται στο εύρος 30% – 39,99%, οι 12 στο 40% – 44,5%, ενώ μόλις 5 χώρες βρίσκονται κάτω από το 30%, με χαμηλότερη τιμή το 26,96%.

Στην κατηγορία άνω του 40% περιλαμβάνονται επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες (42,68%), η Γερμανία (41,51%), η Κροατία (41,32%) και ο Καναδάς (40,94%), μεταξύ άλλων. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 27η θέση, με 34,23%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό ανδρικής φαλάκρας παραμένει υψηλό, με περίπου το 42,68% των ανδρών να έχουν ήδη χάσει ή να βρίσκονται στη διαδικασία απώλειας μαλλιών. Τα αίτια ποικίλλουν, από γενετικούς παράγοντες έως ιατρικές καταστάσεις, ενώ, υπάρχουν και διάφορες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πού καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά;

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανδρικής φαλάκρας εντοπίζονται κυρίως στην Ασία. Η Ινδονησία εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό (26,96%), ακολουθούμενη από τις Φιλιππίνες (28%), τη Μαλαισία (29,24%) και την Κίνα (30,81%).

Ωστόσο, χαμηλές επιδόσεις καταγράφονται και εκτός Ασίας. Στη Νότια Αμερική, η Κολομβία (27,04%) και η Αργεντινή (29,35%) συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά παγκοσμίως. Παράλληλα, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ουκρανία (30,86%), η Δανία (31,61%) και η Πολωνία (31,78%), τα ποσοστά παραμένουν σχετικά χαμηλά.