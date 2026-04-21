Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

Snapshot Στην κεντρική Ινδία εντοπίστηκαν 92 φωλιές και 256 αυγά τιτανόσαυρων από την Ύστερη Κρητιδική περίοδο, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες περιοχές αναπαραγωγής δεινοσαύρων που έχουν βρεθεί.

Η παρουσία έξι διαφορετικών τύπων αυγών υποδηλώνει ότι πολλαπλά είδη τιτανόσαυρων χρησιμοποιούσαν την ίδια περιοχή για ωοτοκία.

Δεν βρέθηκαν απολιθώματα ενηλίκων ή νεοσσών, γεγονός που δείχνει ότι οι τιτανόσαυροι πιθανόν εγκατέλειπαν τις φωλιές μετά την εναπόθεση των αυγών χωρίς γονική φροντίδα.

Η ανακάλυψη αυγού μέσα σε άλλο αυγό (ovum

in

ovo) υποδεικνύει ότι οι τιτανόσαυροι μπορεί να είχαν αναπαραγωγικό σύστημα παρόμοιο με των πτηνών, γεννώντας τα αυγά διαδοχικά.

Η ανακάλυψη ανατρέπει προηγούμενες γνώσεις για τη ζωή των δεινοσαύρων και δείχνει ότι η συμπεριφορά τους συνδύαζε χαρακτηριστικά ερπετών και πτηνών. Snapshot powered by AI

Μία από τις μεγαλύτερες περιοχές αναπαραγωγής δεινοσαύρων που έχουν εντοπιστεί ποτέ έφερε στο φως η επιστημονική έρευνα στην κεντρική Ινδία, με τους ειδικούς να ανακαλύπτουν 92 φωλιές και συνολικά 256 αυγά. Το εύρημα χρονολογείται στην Ύστερη Κρητιδική περίοδο και συνδέεται με τους τιτανόσαυρους, τα γιγάντια φυτοφάγα με τους μακριούς λαιμούς που κυριαρχούσαν κάποτε στη Γη.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE, δείχνει ότι η περιοχή λειτουργούσε ως εκτεταμένος τόπος ωοτοκίας, πιθανότατα για περισσότερα από ένα είδη. Οι επιστήμονες που μελέτησαν την τοποθεσία από το 2017 έως το 2020 εντόπισαν έξι διαφορετικούς τύπους αυγών, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι διαφορετικά είδη τιτανόσαυρων επέστρεφαν στο ίδιο σημείο για να γεννήσουν.

Ένα πυκνοκατοικημένο «εκκολαπτήριο» γιγάντων

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: 92 φωλιές και 256 αυγά σε μια σχετικά περιορισμένη έκταση. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το τοπίο εκείνη την εποχή θα ήταν γεμάτο φωλιές, δημιουργώντας πιθανότατα μια χαοτική εικόνα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς αυτά τα τεράστια ζώα κινούνταν χωρίς να καταστρέφουν τα ίδια τους τα αυγά.

Η πυκνή διάταξη των φωλιών οδηγεί τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι η περιοχή χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για ωοτοκία. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν όλες οι φωλιές δημιουργήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο ή σε διαφορετικές φάσεις μέσα στον χρόνο.

Το γεγονός ότι εντοπίστηκαν έξι διαφορετικοί τύποι αυγών προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς υποδηλώνει συνύπαρξη πολλών ειδών στον ίδιο χώρο – κάτι που σπάνια καταγράφεται τόσο καθαρά στο απολιθωμένο αρχείο.

Καμία ένδειξη γονικής φροντίδας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και αυτό που δεν βρέθηκε: δεν εντοπίστηκαν οστά ενηλίκων δεινοσαύρων ούτε απολιθώματα νεοσσών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι τιτανόσαυροι γεννούσαν τα αυγά τους και στη συνέχεια εγκατέλειπαν τη φωλιά.

Σε αντίθεση με άλλους δεινοσαύρους, όπως ορισμένα σαρκοφάγα είδη στα οποία έχουν βρεθεί απολιθώματα ενηλίκων πάνω σε φωλιές, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι σαυρόποδοι φρόντιζαν τα μικρά τους. Η αναπαραγωγική τους στρατηγική φαίνεται πως βασιζόταν στην ποσότητα και όχι στην προστασία.

Τα αυγά πιθανότατα θάβονταν σε ρηχούς λάκκους και καλύπτονταν με άμμο ή ιζήματα, με τη θερμότητα του ήλιου και του εδάφους να αναλαμβάνει την επώαση – μια πρακτική που θυμίζει σύγχρονα ερπετά.

Ένα εύρημα που αλλάζει όσα γνωρίζουμε

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει ένα σπάνιο φαινόμενο: ένα αυγό μέσα σε άλλο αυγό, γνωστό ως ovum-in-ovo. Πρόκειται για κάτι που έχει παρατηρηθεί σε πτηνά, αλλά ποτέ μέχρι σήμερα σε δεινόσαυρους.

Η ανακάλυψη αυτή υποδηλώνει ότι οι τιτανόσαυροι ίσως διέθεταν αναπαραγωγικό σύστημα παρόμοιο με των πτηνών, γεννώντας τα αυγά διαδοχικά και όχι όλα μαζί, όπως συμβαίνει στους κροκόδειλους.

Την ίδια στιγμή, άλλα χαρακτηριστικά, όπως η ακανόνιστη διάταξη των αυγών και το πιθανό βαλτώδες περιβάλλον, παραπέμπουν περισσότερο σε συμπεριφορά ερπετών. Οι τιτανόσαυροι φαίνεται πως βρίσκονταν κάπου ενδιάμεσα, συνδυάζοντας στοιχεία και από τις δύο ομάδες.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι ανακαλύψεις τέτοιου μεγέθους εξακολουθούν να προκαλούν έκπληξη και να ανατρέπουν δεδομένα για τη ζωή των δεινοσαύρων, αποδεικνύοντας πως πολλά από τα μυστικά τους παραμένουν ακόμη θαμμένα στο έδαφος.