Νομπελίστας φυσικός προειδοποιεί: Πότε θα έρθει το τέλος της ανθρωπότητας και με ποιο τρόπο

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο νομπελίστας φυσικός David Gross προειδοποιεί ότι η ανθρωπότητα έχει περίπου 35 χρόνια ζωής λόγω αυξανόμενου κινδύνου πυρηνικού πολέμου.
  • Η πιθανότητα πυρηνικού πολέμου εκτιμάται σήμερα στο 2% ετησίως, διπλάσια σε σχέση με την περίοδο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.
  • Η κατάρρευση των συμφωνιών ελέγχου όπλων και η ύπαρξη εννέα πυρηνικών δυνάμεων επιδεινώνουν την παγκόσμια ασφάλεια.
  • Ο αυξανόμενος ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στα οπλικά συστήματα δημιουργεί κίνδυνο λανθασμένων αποφάσεων πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο.
  • Ο Gross συνδέει τις ανησυχίες του με το ερώτημα του Fermi και υπογραμμίζει ότι η κοινωνική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές για την αποφυγή καταστροφής.
Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εκτίμηση για το μέλλον της ανθρωπότητας διατυπώνει ο νομπελίστας φυσικός David Gross, προειδοποιώντας ότι ο κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια υπαρξιακή καταστροφή μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Ο Gross, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 2004, εκτιμά ότι η ανθρωπότητα ενδέχεται να έχει μόλις περίπου 35 χρόνια ζωής, αν ληφθεί υπόψη η αυξανόμενη πιθανότητα πυρηνικής σύγκρουσης. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στο Live Science, ακόμη και μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου υπήρχαν υπολογισμοί που έκαναν λόγο για πιθανότητα πυρηνικού πολέμου της τάξης του 1% ετησίως.

«Πιστεύω ότι σήμερα το ποσοστό αυτό είναι πιο κοντά στο 2%, δηλαδή μία πιθανότητα στις 50 κάθε χρόνο», σημείωσε. Με βάση αυτό το σενάριο, η «αναμενόμενη διάρκεια ζωής» της ανθρωπότητας περιορίζεται περίπου στα 35 χρόνια.

Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ημιζωής ραδιενεργών υλικών, τα οποία εκτιμούν την πιθανότητα ενός γεγονότος με την πάροδο του χρόνου.

Επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος

Ο Gross εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για την πορεία των διεθνών σχέσεων τα τελευταία χρόνια. Όπως τονίζει, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά, με αναζωπύρωση των πυρηνικών απειλών, τον πόλεμο στην Ευρώπη, τις εντάσεις με το Ιράν και τις πρόσφατες κρίσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κατάρρευση των συμφωνιών ελέγχου των εξοπλισμών, σημειώνοντας ότι την τελευταία δεκαετία δεν έχει υπογραφεί καμία σημαντική συμφωνία περιορισμού πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι πλέον υπάρχουν εννέα πυρηνικές δυνάμεις, γεγονός που καθιστά την παγκόσμια ισορροπία ακόμη πιο περίπλοκη.

Την ίδια ώρα, η τελευταία εναπομείνασα συμφωνία πυρηνικού ελέγχου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, η New START του 2010, έληξε στις 5 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδοτώντας το τέλος μιας σειράς συμφωνιών που ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1960.

1776753732567-719338-clipboard04-21-202601.jpg

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Ο νομπελίστας φυσικός εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία για τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στα οπλικά συστήματα. Όπως προειδοποίησε, οι μελλοντικές αποφάσεις ενδέχεται να λαμβάνονται από μηχανές που λειτουργούν με ταχύτητες πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο.

«Θα είναι πολύ δύσκολο να αντισταθούμε στον πειρασμό να αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να παίρνει αποφάσεις, επειδή δρα τόσο γρήγορα», ανέφερε, τονίζοντας ότι σε συνθήκες πίεσης οι στρατιωτικοί ηγέτες μπορεί να βασιστούν σε αυτοματοποιημένα συστήματα.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αλάνθαστη, επισημαίνοντας το φαινόμενο των «παραισθήσεων» — δηλαδή την παραγωγή λανθασμένων ή ανακριβών αποτελεσμάτων.

Το ερώτημα του Φέρμι και το μέλλον της ανθρωπότητας

Ο Gross συνέδεσε τις ανησυχίες του με το γνωστό ερώτημα του φυσικού Enrico Fermi, «Πού βρίσκονται όλοι;», υπονοώντας ότι οι προηγμένοι πολιτισμοί ίσως καταστρέφουν τον εαυτό τους πριν καταφέρουν να επιβιώσουν σε βάθος χρόνου.

Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια τον απασχολεί έντονα όχι τόσο η εξέλιξη της επιστήμης, αλλά το ίδιο το μέλλον της ανθρωπότητας και η επιβίωσή της.

Παρά τη ζοφερή εικόνα, ο ίδιος εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι η ιστορία έχει δείξει πως η ενημέρωση και η πίεση της κοινωνίας μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές. «Εμείς δημιουργήσαμε αυτά τα όπλα, άρα μπορούμε και να τα σταματήσουμε», κατέληξε.

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

10:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 21χρονου στο κέντρο της πόλης

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Άλμα 77% στα στεγαστικά δάνεια - Νέα ώθηση στη λιανική τραπεζική

09:58WHAT THE FACT

Αυτή είναι η πολή που θα απαγορεύσει τις μοτοσικλέτες στον αυτοκινητόδρομο

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τραυματίστηκε σοβαρά ταυρομάχος στη Σεβίλλη - Δείτε βίντεο

09:43WHAT THE FACT

Νομπελίστας φυσικός προειδοποιεί: Πότε θα έρθει το τέλος της ανθρωπότητας και με ποιο τρόπο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 λόγω εργασιών ΕΥΔΑΠ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Ford Mustang GTD σαρώνει το Nürburgring με χρόνο-ρεκόρ

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Έβαλαν στην τσέπη» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για drones - Αγόραζαν ακριβά ρούχα και αρώματα

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας - Στο μικροσκόπιο κάμερες και στίγμα κινητού

09:38WHAT THE FACT

Επανάσταση στον κόσμο των κατασκευών: Η εναλλακτική λύση στα ηλιακά πάνελ

09:36WHAT THE FACT

Οδηγώντας στη Σήραγγα της Μάγχης:Πώς είναι η εμπειρία στο μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ της Ευρώπης

09:26ANNOUNCEMENTS

Θέατρο, Masterclass και συζήτηση στη Στέγη - Ο Tiago Rodrigues επιστρέφει

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια επεισόδια με μαχαίρια, σπρέι πιπεριού και όπλο σε τόπο λατρείας Σιχ στη Γερμανία

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

09:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ vs Ιράν: Η τακτική της «άμεσης ισχύος» ενάντια στη «στρατηγική υπομονή» - Δύο κόσμοι συγκρούονται

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ανήλικος έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης - Παρέδωσε κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Καινούργιο Αγρινίου: 40χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος - Ήταν πατέρας ενός παιδιού

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου για άρση ασυλίας: Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, όχι σε τσουβαλιάσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο: Τίγρης ξέφυγε από το κλουβί και πήδηξε στο κοινό - Βίντεο που κόβει την ανάσα

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα σταθμοί της Γραμμής 2 - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας - Στο μικροσκόπιο κάμερες και στίγμα κινητού

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Καινούργιο Αγρινίου: 40χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος - Ήταν πατέρας ενός παιδιού

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια επεισόδια με μαχαίρια, σπρέι πιπεριού και όπλο σε τόπο λατρείας Σιχ στη Γερμανία

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Έβαλαν στην τσέπη» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για drones - Αγόραζαν ακριβά ρούχα και αρώματα

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τραυματίστηκε σοβαρά ταυρομάχος στη Σεβίλλη - Δείτε βίντεο

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τα vouchers - Πώς θα κάνετε αίτηση

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τελικός για την πρόκριση στα playoffs - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ