ΗΠΑ vs Ιράν: Η τακτική της «άμεσης ισχύος» ενάντια στη «στρατηγική υπομονή» -Δύο κόσμοι συγκρούονται

Snapshot Οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ επιδιώκουν άμεση συμμόρφωση από το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη εφαρμόζει στρατηγική υπομονής και ανθεκτικότητας.

Η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο χωρών χαρακτηρίζεται από βαθιά δυσπιστία, καθώς το Ιράν αμφισβητεί την αξιοπιστία των ΗΠΑ μετά από προηγούμενες ακυρώσεις συμφωνιών και επιθέσεις.

Οι πρόσφατες στρατιωτικές εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ αντανακλούν τις προσπάθειες και των δύο πλευρών να επιδείξουν έλεγχο και ισχύ πριν και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Η προηγούμενη συμφωνία του 2015 ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων και λεπτομερών διαπραγματεύσεων, ενώ η τρέχουσα προσέγγιση των ΗΠΑ φαίνεται να βασίζεται σε πιο απλουστευμένες και άμεσες τακτικές χωρίς συμμετοχή τεχνικών ειδικών.

Ο Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία που θα θεωρείται καλύτερη από την JCPOA του 2015, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Nτόναλντ Τραμπ θεωρεί τον εαυτό του «γκουρού» της καταναγκαστικής διπλωματίας, αναγκάζοντας τους αντιπάλους του να συνθηκολογήσουν γρήγορα στις αμερικανικές απαιτήσεις ή να αντιμετωπίσουν την απειλή επίθεσης. Αλλά στις σχέσεις του με το Ιράν τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακάλυψε ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα έθνος που υπερηφανεύεται για την ανθεκτικότητα και την καθυστέρηση.

Και ποτέ αυτό δεν ήταν πιο προφανές από ό,τι τις τελευταίες ημέρες, όταν ο Τραμπ προσπάθησε να εκβιάσει τους Ιρανούς υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη παραδοθεί - «συμφώνησαν σε όλα», επέμεινε την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης της «πυρηνικής σκόνης» τους - μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι η φλυαρία δεν λειτουργεί με τους Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δηλώσουν ότι τα είχε επινοήσει όλα.

Έτσι, τις επόμενες ημέρες, υποθέτοντας ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ για μια δεύτερη προσπάθεια να καταλήξει σε ένα «πλαίσιο» συμφωνίας, οι δύο προσεγγίσεις θα έρθουν σε άμεση σύγκρουση. Αν τα διακυβεύματα δεν ήταν εξαιρετικά υψηλά - η προοπτική αναζωπύρωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, οι παγκόσμιες ενεργειακές ελλείψεις και η πολύ πραγματική πιθανότητα οι επιζώντες Ιρανοί ηγέτες να πειστούν ότι χρειάζονται ένα πυρηνικό όπλο περισσότερο από ποτέ - θα ήταν μια κλασική μελέτη για τα στυλ διαπραγμάτευσης.

«Ο Τραμπ είναι παρορμητικός και ευέξαπτος. Οι ηγέτες του Ιράν είναι πεισματάρηδες και επίμονοι», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μάλεϊ, ο οποίος διαπραγματεύτηκε με τους Ιρανούς πριν από την πυρηνική συμφωνία του 2015 και πάλι σε μια αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. «Ο Τραμπ απαιτεί άμεσα αποτελέσματα. Η ηγεσία του Ιράν παίζει το μακροπρόθεσμο παιχνίδι», συνέχισε ο Μάλεϊ. «Ο Τραμπ επιμένει σε ένα φανταχτερό, πρωτοσέλιδο αποτέλεσμα. Η ηγεσία του Ιράν ασχολείται με κάθε λεπτομέρεια. Ο Τραμπ πιστεύει ότι η ωμή βία μπορεί να επιβάλει υπακοή. Η ηγεσία του Ιράν είναι έτοιμη να υπομείνει τεράστιο πόνο παρά να κάνει παραχωρήσεις σε βασικά συμφέροντα».

Υπάρχει λόγος που η τελευταία μεγάλη διαπραγμάτευση, που ολοκληρώθηκε πριν από 11 χρόνια, διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια, μεταβαίνοντας από μυστικές συνομιλίες με έναν τότε νέο Ιρανό πρόεδρο με ρεαλιστική διάθεση σε μια διαπραγμάτευση πλήρους κλίμακας που περιελάμβανε δεκάδες συναντήσεις. Η τελική συμφωνία είχε μήκος πάνω από 160 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων πέντε τεχνικών παραρτημάτων που όριζαν τα όρια στις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν, τον ρυθμό άρσης των κυρώσεων και, το πιο σημαντικό, τις υποχρεώσεις του Ιράν να συμμορφώνεται με τις επιθεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κάθε σελίδα πυροδοτούσε μια διαμάχη. Ακριβώς όταν τα παλιά ζητήματα επιλύονταν και φαινόταν να υπάρχει κάποιο είδος συμφωνίας οι Ιρανοί διαπραγματευτές έφταναν με νέες απαιτήσεις.

Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ POOL AP

Οι Ιρανοί έχουν τα δικά τους παράπονα από τους Αμερικανούς. Η συμφωνία που τελικά επιτεύχθηκε δεν υπογράφηκε, επειδή δεν ήταν επίσημη συνθήκη και το 2015 ακυρώθηκε από τον Τραμπ το 2018. Έκτοτε, οι Ιρανοί έχουν τονίσει ότι είναι άσκοπο να διαπραγματεύονται με έναν πρόεδρο εάν ο επόμενος σκοπεύει να ακυρώσει την προκύπτουσα συμφωνία.

Πιο πρόσφατα, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι δύο φορές στη σειρά, τον Ιούνιο του 2025 και ξανά τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ διέταξε επιθέσεις στο Ιράν εν μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί το χαρακτήρισαν αυτό ως προδοσία, απόδειξη ότι ο Τραμπ δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής.



Και η δυσπιστία μετατράπηκε σε πυροβολισμούς το Σαββατοκύριακο, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ιρανικά σκάφη άνοιξαν πυρ εναντίον δύο φορτηγών πλοίων που, όπως είπαν, παρέκαμπταν τον αυστηρό έλεγχο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σχετικά με το ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να πλεύσει μέσω του Ορμούζ. Την Κυριακή, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πυροβόλησε το μηχανοστάσιο ενός τεράστιου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με ιρανική σημαία, το οποίο το Ναυτικό έχει πλέον κατασχέσει. Ο Τραμπ σημείωσε ότι το πλοίο είχε δεχτεί κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών το 2020, στο τέλος της πρώτης του θητείας, για «προηγούμενο ιστορικό παράνομης δραστηριότητας». «Έχουμε τoν πλήρη έλεγχο του πλοίου και βλέπουμε τι υπάρχει πάνω του!», έγραψε ο κ. Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας τρόπος για να ερμηνευθούν αυτές οι κινήσεις είναι ότι αποτελούν προσπάθειες διαμόρφωσης των διαπραγματεύσεων, όπως ακριβώς οι στρατηγοί προσπαθούν να διαμορφώσουν το πεδίο της μάχης. Οι Ιρανοί αποδεικνύουν ότι ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί ή τι θα εγκαταλείψουν, θα είναι σε θέση να ελέγχουν το εμπόριο πέρα ​​από τα Στενά και να χρεώνουν εκατομμύρια δολάρια για τη διέλευση. Η κυβέρνηση Τραμπ αποδεικνύει ότι είναι πρόθυμη να εγκαινιάσει ξανά εχθροπραξίες εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ ενίσχυσε αυτό το σημείο την Κυριακή, γράφοντας ότι μια καλή συμφωνία είναι στο τραπέζι. «Ελπίζω να την πάρουν, γιατί αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γκρεμίσουν κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν. Τέλος ο κύριος καλός». Πλέον ο Τραμπ δεν επαινεί τους νέους ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι αντικατέστησαν όσους σκοτώθηκαν στις επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, ως «πιο λογικούς» από τους προκατόχους τους και τους προειδοποιεί για περισσότερη βία αν δεν συμμορρωθούν. Αλλά ενώ αυτό είναι ένα νέο στοιχείο στις συνομιλίες, το πολιτισμικό χάσμα στον τρόπο διαπραγμάτευσης δεν είναι.

Αυτό το χάσμα ήταν εμφανές πριν από 11 χρόνια, στις επιχρυσωμένες αίθουσες του 160 ετών ξενοδοχείου Beau-Rivage Palace στη Λωζάνη της Ελβετίας , όπου ο τότε υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι και οι ομόλογοί του από πέντε άλλες χώρες αγωνίστηκαν να κλείσουν μια προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Ήταν, ίσως, το πλησιέστερο ανάλογο με αυτό που εκτυλίσσεται τώρα στην Ισλαμαμπάντ.

Κάθε μέρα η αμερικανική αντιπροσωπεία μιλούσε για το πόσοι φυγοκεντρητές έπρεπε να αποσυναρμολογηθούν και πόσο ουράνιο έπρεπε να αποσταλεί εκτός χώρας.

Ωστόσο, όταν Ιρανοί αξιωματούχοι -συμπεριλαμβανομένου του Αμπάς Αραγτσί, νυν υπουργού Εξωτερικών του Ιράν- βγήκαν από τα κομψά γεμάτα πολυελαίους δωμάτια για να ενημερώσουν τους δημοσιογράφους, οι περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις λεπτομέρειες απορρίφθηκαν. Οι Ιρανοί μίλησαν για τη διατήρηση του σεβασμού των δικαιωμάτων τους και της κυριαρχίας του Ιράν. «Θυμάμαι ότι τελικά καταλήξαμε στις παραμέτρους που συμφωνήθηκαν στο ξενοδοχείο», δήλωσε η Γουέντι Σέρμαν, η επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ εκείνη την εποχή. «Και λίγες μέρες αργότερα, ο ανώτατος ηγέτης βγήκε και είπε: "Στην πραγματικότητα, απαιτήθηκαν μερικοί πολύ διαφορετικοί όροι"».

To ξενοδοχείο Beau Rivage Palace στη Λωζάνη της Ελβετίας AFP POOL



Η Σέρμαν, η οποία στη συνέχεια έγινε υφυπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Μπάιντεν, συμμετείχε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με μεγάλη ομάδα. Συχνά είχε στην αίθουσα ή κοντά της τον κορυφαίο ειδικό της CIA για το Ιράν. Το ίδιο και τον υπουργό Ενέργειας, Έρνεστ Μονίζ, ειδικό στον σχεδιασμό πυρηνικών όπλων. Οι προτάσεις που υπέβαλαν οι Ιρανοί θα επιστρέφονταν στα εθνικά εργαστήρια των ΗΠΑ, όπου σχεδιάζονται και δοκιμάζονται τα όπλα, για ανάλυση από ειδικούς σχετικά με το εάν οι συμφωνίες που συζητούνταν θα κρατούσαν το Ιράν τουλάχιστον ένα χρόνο μακριά από μια βόμβα.

Αλλά η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ ταξιδεύει χωρίς συνοδεία ειδικών και με λίγες ενημερώσεις. Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, γαμπρός του προέδρου και ειδικός απεσταλμένος, έμαθαν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες στον τομέα των ακινήτων στη Νέα Υόρκη και θεωρούν ότι μια συμφωνία είναι μια συμφωνία. Λένε ότι έχουν εμβαθύνει στις λεπτομέρειες του προγράμματος του Ιράν και το γνωρίζουν καλά.

Επιπλέον, ακόμη και αν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν είναι σε μεγάλο βαθμό τα ίδια με αυτά που αντιμετώπισαν οι διαπραγματευτές της εποχής Ομπάμα, οι Κούσνερ και Γουίτκοφ δεν βλέπουν μεγάλη αξία στο να αφιερώσουν ώρες στην προσεκτική μελέτη της διπλωματικής ιστορίας, ειδικά δεδομένων των όσων είπε ο Τραμπ για τη συμφωνία που προέκυψε. Αλλά ο Τραμπ είναι σαφώς ευαίσθητος στις επερχόμενες συγκρίσεις. «Η συμφωνία που κάνουμε με το Ιράν θα είναι πολύ καλύτερη από την JCPOA», είπε, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο για το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, την επίσημη ονομασία της συμφωνίας του 2015.

«Ήταν ένας εγγυημένος Δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, κάτι που δεν θα συμβεί και δεν μπορεί να συμβεί με τη συμφωνία στην οποία εργαζόμαστε». Και με αυτό, ο Τραμπ έθεσε το μέτρο σύγκρισης με το οποίο μπορεί να γίνει δεκτή η δική του διαπραγμάτευση, εάν είναι επιτυχής.

