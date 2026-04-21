ΗΠΑ: Το κατασχεμένο ιρανικό πλοίο Touska πιθανότατα μετέφερε είδη διπλής χρήσης

Το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, το οποίο κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις την Κυριακή, είναι πιθανό να έχει αυτό που η Ουάσινγκτον θεωρεί είδη διπλής χρήσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τον στρατό, δήλωσαν πηγές ναυτικής ασφάλειας.

Το μικρό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο ανήκει στον όμιλο Ναυτιλιακών Γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRISL) που έχει πληγεί από τις αμερικανικές κυρώσεις, επιβιβάστηκε την Κυριακή στα ανοικτά των ακτών του λιμανιού Τσαμπαχάρ του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν και ανέφερε τελευταία φορά τη θέση του στις 13:08 GMT, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων στην πλατφόρμα Marine Traffic.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι το πλήρωμα του Touska δεν συμμορφώθηκε, με επανειλημμένες προειδοποιήσεις για διάστημα έξι ωρών και ότι το πλοίο παραβίαζε τον αποκλεισμό των ΗΠΑ. Οι πηγές ασφαλείας, οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστούν, δήλωσαν ότι οι αρχικές τους εκτιμήσεις ήταν ότι το πλοίο πιθανότατα μετέφερε είδη διπλής χρήσης μετά από ένα ταξίδι από την Ασία. Το πλοίο είχε μεταφέρει προηγουμένως αντικείμενα που θεωρούνταν διπλής χρήσης, ανέφερε μία από τις πηγές.

Οι πηγές δεν υπέβαλαν λεπτομέρειες σχετικά με τα αντικείμενα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει καταγράψει μέταλλα, σωλήνες και ηλεκτρονικά εξαρτήματα μεταξύ άλλων αγαθών που θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική αλλά και βιομηχανική χρήση και θα μπορούσαν να κατασχεθούν. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Τρίτη ότι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο ιρανικό εμπορικό πλοίο Touska, κοντά στις ακτές του, καταδικάζοντας το περιστατικό ως «παράνομο και παραβίαση» του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν απαίτησε την άμεση απελευθέρωση του πλοίου, των ναυτών του και των οικογενειών τους, ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι το περιστατικό παραβίασε την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε αυτόν τον μήνα και προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση. Ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι το πλοίο ταξίδευε από την Κίνα και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «ένοπλη πειρατεία».

Η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις, στην IRISL στο τέλος του 2019, περιγράφοντάς την ως «την προτιμώμενη ναυτιλιακή γραμμή για τους Ιρανούς διαδόχους πυρηνικών όπλων και τους πράκτορες προμηθειών», η οποία περιελάμβανε τη μεταφορά ειδών που προορίζονταν για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Τα πλοία του IRISL βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης και τα πληρώματά τους συνήθως αποτελούνται κυρίως από Ιρανούς και μερικές φορές χρησιμοποιούν και Πακιστανούς ναυτικούς, πρόσθεσαν δύο άλλες πηγές.

Το πλοίο εντοπίστηκε δίπλα στο λιμάνι Taicang της Κίνας, το οποίο βρίσκεται βόρεια της Σαγκάης, στις 25 Μαρτίου και έφτασε στο νότιο λιμάνι Gaolan της Κίνας στις 29-30 Μαρτίου, σύμφωνα με ανάλυση δορυφόρων από τους ειδικούς ανάλυσης δεδομένων SynMax. Φόρτωσε εμπορευματοκιβώτια στο Gaolan και στη συνέχεια έκανε στάση γύρω από το αγκυροβόλιο Port Klang στη Μαλαισία στις 11-12 Απριλίου, όπου φόρτωσε περαιτέρω εμπορευματοκιβώτια, σύμφωνα με ανάλυση της SynMax. Το πλοίο ήταν φορτωμένο με εμπορευματοκιβώτια όταν έφτασε στον Κόλπο του Ομάν την Κυριακή.

Η Κίνα εξέφρασε την ανησυχία της για την «αναγκαστική αναχαίτιση» από τις ΗΠΑ του φορτηγού πλοίου με ιρανική σημαία, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, προτρέποντας τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με υπεύθυνο τρόπο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμο είπε ότι το Touska τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω του «προηγούμενου ιστορικού παράνομης δραστηριότητάς του», προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «ελέγχουν τι υπάρχει στο πλοίο». Ο αμερικανικός στρατός επέκτεινε τον ναυτιλιακό αποκλεισμό του Ιράν ώστε να συμπεριλάβει φορτία που θεωρούνται λαθραία και οποιαδήποτε πλοία για τα οποία υπάρχει υποψία ότι προσπαθούν να φτάσουν σε ιρανικό έδαφος θα «υπόκεινται στο δικαίωμα επίσκεψης και έρευνας», ανέφερε το αμερικανικό ναυτικό σε ανακοίνωση την Πέμπτη. Το λαθρεμπόριο περιελάμβανε όπλα και πυρομαχικά.