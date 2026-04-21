Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη η διαδικασία ανάκτησης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι θα απαιτηθεί «μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να ανακτηθεί το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη απορρίπτει τον ισχυρισμό της Ουάσινγκτον ότι το υλικό θα ανακτηθεί και θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ.

«Η επιχείρηση "Midnight Hammer" ("Σφυρί του Μεσονυκτίου") οδήγησε στον πλήρη και ολοκληρωτικό αφανισμό των εγκαταστάσεων πυρηνικής σκόνης στο Ιράν, και επομένως, το να ξεθαφτεί θα είναι μακρά και δύσκολη διαδικασία», δήλωσε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί τον όρο «πυρηνική σκόνη» όταν αναφέρεται στο απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.