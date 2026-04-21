Αυτή είναι η πολή που θα απαγορεύσει τις μοτοσικλέτες στον αυτοκινητόδρομο

Η δήμαρχος της βελγικής πόλης του Μπουγιόν, Μαρί-Ζουλί Νεμερί, αναμένεται σύντομα να εκδώσει δημοτικό διάταγμα που θα απαγορεύει τις μοτοσικλέτες από τον αυτοκινητόδρομο N865, ο οποίος διασχίζει την πόλη της.

Η απαγόρευση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου, σύμφωνα με το L'Avenir .

Μια απόφαση που ενθουσιάζει τους κατοίκους, αλλά απογοητεύει τους μοτοσικλετιστές... Ο N865 είναι ένας δρόμος που εκτιμάται ιδιαίτερα για την ποιότητα της επιφάνειάς του και τις στροφές του, κάτι που προεσλκύει τους μοτοσικλετιστές.

Αυτή η διαδρομή επτά χιλιομέτρων έχει μετατραπεί σε σκηνικό αρκετών τραγωδιών, κυρίως όταν ένας νεαρός μοτοσικλετιστής πέθανε εκεί πριν από λίγα χρόνια, αναφέρει το L'Avenir .

Συνεπώς, το δημοτικό διάταγμα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου και να παραμείνει σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα τοποθετηθούν πινακίδες και η αστυνομία θα διενεργεί τακτικούς ελέγχους.

Διαβάστε επίσης