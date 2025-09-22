Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες

Η έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, αλλά το αποτέλεσμα μιας σειράς από καθυστερήσεις, αμέλειες και ανύπαρκτο προγραμματισμό που για άλλη μια φορά εκθέτουν τη δημόσια διοίκηση.



Πλέον, όσοι αγοράζουν καινούργια μοτοσικλέτα δεν μπορούν να την κυκλοφορήσουν και όσοι έχασαν ή τους χάλασε η πινακίδα, δεν έχουν δυνατότητα αντικατάστασης! Οι Διευθύνσεις Μεταφορών έχουν στεγνώσει από απόθεμα και οι πολίτες βρίσκονται σε αναμονή χωρίς χρονοδιάγραμμα.

Το ίδιο πρόβλημα ισχύει και για τα ΙΧ, στις μοτοσικλέτες όμως ειδικά το απόθεμα γράφει... μηδέν! Οι εργαζόμενοι στον κλάδο κάνουν λόγο για έλλειψη τσίγκου, του υλικού που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η παράδοση είτε των ΙΧ, είτε των δικύκλων στους νέους ιδιοκτήτες.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, επεσήμανε ότι «είναι κάτι που προφανώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα μόνο η χώρα μας, είναι κάτι που το εισάγουμε. Αν δεν κάνω λάθος, συνήθως εισάγουμε από κράτη της Ανατολής».



Η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε γιατί οι υπηρεσίες δεν προγραμμάτισαν εγκαίρως τη νέα διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι διαδικασίες ξεκίνησαν αργά, υπήρξαν καθυστερήσεις στα στάδια της προκήρυξης, ενώ δεν εξασφαλίστηκε και εναλλακτική προμήθεια.

Έτσι, η αγορά έφτασε στο σημείο μηδέν, χωρίς αποθέματα, με τους πολίτες να πληρώνουν το τίμημα...



Πλέον, ακόμη και αν κινηθούν άμεσα και τάχιστα οι διαδικασίες, θα χρειαστεί αρχικά να αναδειχθεί ανάδοχος, να υπογραφεί σύμβαση, να εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και μετά να ξεκινήσει η κατασκευή των νέων πινακίδων.

Αυτή η διαδικασία, ακόμη κι αν ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ, δεν αναμένεται να περατωθεί σε διάστημα μικρότερο των 40 ημερών.

Ο σύμβουλος κυκλοφορίας Κίμων Λογοθέτης, σε δήλωσή του στο Newsbomb, τονίζει:

«Ο έγκαιρος προγραμματισμός, η επιμέλεια και η συνέπεια είναι βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τη δημόσια διοίκηση. Ο Σύνδεσμος των Περιφερειών, που έχει την παραχωρημένη αρμοδιότητα έκδοσης των πινακίδων, οφείλει να βρίσκεται σε άμεση συνεννόηση με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι ενέργειες πρέπει να γίνονται έγκαιρα, πριν φτάνουμε σε σημεία που δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα σε εμπόρους και καταναλωτές. Ειδικότερα για τις μοτοσικλέτες, οι οποίες αποτελούν τη μόνη πραγματική σανίδα σωτηρίας απέναντι στο κυκλοφοριακό χάος, τέτοιες αστοχίες δεν επιτρέπονται».