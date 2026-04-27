Πώς μια πρωτεΐνη των φαλαινών θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν έως και 200 χρόνια

Οι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ ανακάλυψαν ότι οι φάλαινες bowhead, τα μακροβιότερα θηλαστικά της Γης, διαθέτουν μια πρωτεΐνη επιδιόρθωσης DNA που ονομάζεται CIRBP σε επίπεδα 100 φορές υψηλότερα από ό,τι στους ανθρώπους

Ανθή Κουρεντζή

Οι επιστήμονες ίσως πλησιάζουν σε ένα σημαντικό στοιχείο για την επέκταση της ανθρώπινης διάρκειας ζωής — και αυτό προέρχεται από έναν από τους μεγαλύτερους κατοίκους των ωκεανών.

Οι φάλαινες bowhead, γνωστές για την εξαιρετική τους μακροζωία, μπορούν να ζήσουν έως και 200 χρόνια, ενώ παραμένουν ασυνήθιστα ανθεκτικές σε ασθένειες, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό αντικείμενο μελέτης για τους ερευνητές που ασχολούνται με τη βιολογία της γήρανσης. Τώρα, οι επιστήμονες θέλουν να μάθουν αν η βιολογία τους θα μπορούσε να βοηθήσει και τους ανθρώπους να πετύχουν κάτι αντίστοιχο.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, με επικεφαλής επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, διαπίστωσε ότι η απάντηση μπορεί να βρίσκεται σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται CIRBP — η οποία παίζει βασικό ρόλο στην επιδιόρθωση διπλών θραύσεων στο DNA, ενός τύπου γενετικής βλάβης που μπορεί να προκαλέσει ασθένειες και να μειώσει τη διάρκεια ζωής.

Αυτό που κάνει τις φάλαινες bowhead ξεχωριστές είναι η ποσότητα αυτής της πρωτεΐνης που διαθέτουν. Η CIRBP ξεχώρισε επειδή εντοπίστηκε σε επίπεδα 100 φορές υψηλότερα στις φάλαινες bowhead σε σύγκριση με άλλα θηλαστικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ.

Τα αποτελέσματα από τα εργαστηριακά πειράματα ήταν εντυπωσιακά. Όταν οι επιστήμονες πρόσθεσαν CIRBP από φάλαινες bowhead σε καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων και κυττάρων μύγας των φρούτων, η επιδιόρθωση του DNA βελτιώθηκε και στις δύο περιπτώσεις — ενώ στις μύγες των φρούτων παρατηρήθηκε ακόμη και επέκταση της διάρκειας ζωής τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες φαίνεται να ενισχύουν την πρωτεΐνη CIRBP. Αυτό είναι λογικό, καθώς οι φάλαινες bowhead ζουν στα παγωμένα νερά της Αρκτικής, όπου το κρύο αυξάνει φυσικά την παραγωγή της συγκεκριμένης πρωτεΐνης.

Οι επιστήμονες εξετάζουν τώρα διάφορους τρόπους για να αυξήσουν τα επίπεδα της CIRBP στους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στον τρόπο ζωής, όπως τα κρύα ντους, αν και επισημαίνουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα.

Το γεγονός ότι μια και μόνο πρωτεΐνη επιδιόρθωσης DNA μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής σε έναν πρότυπο οργανισμό δίνει νέα ώθηση στους ερευνητές να μελετήσουν πώς η βελτίωση της επιδιόρθωσης του DNA θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο υγιή γήρανση στους ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ.

Αν και μια ανθρώπινη διάρκεια ζωής 200 ετών απέχει ακόμη πολύ από την πραγματικότητα, αυτή η ανακάλυψη ανοίγει μια πολλά υποσχόμενη νέα προοπτική στην επιστήμη της γήρανσης.

