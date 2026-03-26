Γερμανία: Διασώστες δίνουν «μάχη» με τον χρόνο για να σώσουν φάλαινα που ξεβράστηκε στην ακτή

Διασώστες δίνουν «μάχη» με τον χρόνο για να απελευθερώσουν μια μεγάπτερη φάλαινα που έχει ξεβραστεί σε ρηχά νερά στα ανοικτά των ακτών της βόρειας Γερμανίας.

Η φάλαινα, μήκους 10 μέτρων, ξεβράστηκε κοντά στην παραλία Timmendorfer Strand, στην ακτή της Βαλτικής Θάλασσας της περιφέρειας Σλέσβιχ-Χολστάιν. Οι προσπάθειες διάσωσης, οι οποίες ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας με τη χρήση σκαφών της αστυνομίας, φουσκωτών σκαφών και drone της πυροσβεστικής, έχουν αποδειχθεί μέχρι στιγμής «άκαρπες».

Την Τρίτη, ειδικοί προσπάθησαν να βρουν έναν τρόπο να απελευθερώσουν το θηλαστικό, αφού η νυχτερινή παλίρροια δεν βοήθησε το ζώο να ξεφύγει, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Το ζώο είναι ακόμα ζωντανό και έχει παρατηρηθεί να αναπνέει, να εκπέμπει ήχους και να σηκώνει περιστασιακά το κεφάλι του, δήλωσε στο πρακτορείο ο Carsten Mannheimer της οργάνωσης προστασίας της θάλασσας Sea Shepherd.

Δείτε βίντεο:

Rescuers are racing against time to free a whale stranded in shallow waters off the north German coast.



The 10m (33ft) humpback whale became stuck off the Timmendorfer Strand beach on the Baltic Sea coastline of the Schleswig-Holstein region.



Watch live: https://t.co/ydfA1IuMNu pic.twitter.com/IfwMCbSF3S — Sky News (@SkyNews) March 26, 2026



Οι διασώστες κατάφεραν να γυρίσουν τη φάλαινα έτσι ώστε το κεφάλι της να βρίσκεται σε βαθύτερα νερά, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να απελευθερωθεί μόνη της, αλλά δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής.

Την ίδια ώρα, έχουν τοποθετηθεί φράχτες γύρω από την παραλία για να κρατήσουν μακριά το μεγάλο πλήθος των θεατών, ώστε να διασφαλιστεί ότι η φάλαινα «δεν θα στρεσαριστεί ακόμη περισσότερο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ulli Fritz Gerlach.