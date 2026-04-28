Σαν σήμερα 28 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 28 Απριλίου.
- 1821 - Στη σύσκεψη της Καρύταινας, ο Κολοκοτρώνης γίνεται αρχιστράτηγος και ο Τομπάζης ναύαρχος των επαναστατημένων Ελλήνων.
- 1937 - Γεννιέται ο Σαντάμ Χουσεΐν, ιρακινός στρατιωτικός και πολιτικός.
- 1945 - Ο Μπενίτο Μουσολίνι και η ερωμένη του Κλαρέττα Πετάτσι συλλαμβάνονται και εκτελούνται από μέλη του Ιταλικού Κινήματος Αντίστασης ενώ επιχειρούν να φύγουν από την Ιταλία.
- 1998 - Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Σεβασμιότατο Δημητριάδος Χριστόδουλο, κατά κόσμον Χρήστο Παρασκευαΐδη.
