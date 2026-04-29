Το James Webb εντόπισε κάτι παράξενο που μπλοκάρει ένα κρυμμένο «δεύτερο» φεγγάρι της Γης

Ένα ιδανικό σύστημα για την αναζήτηση μιας δεύτερης Γης

Δημήτρης Δρίζος

Το James Webb εντόπισε κάτι παράξενο που μπλοκάρει ένα κρυμμένο «δεύτερο» φεγγάρι της Γης
  • Το τηλεσκόπιο James Webb προσπάθησε να εντοπίσει δορυφόρους παρόμοιους με τη Σελήνη γύρω από εξωπλανήτες του συστήματος TOI
  • 700 χωρίς να βρει σαφή στοιχεία.
  • Η δραστηριότητα του άστρου TOI
  • 700 προκαλεί «κόκκινο θόρυβο» που καλύπτει τα σήματα πιθανών δορυφόρων.
  • Το σύστημα TOI
  • 700 περιλαμβάνει πλανήτες στην κατοικήσιμη ζώνη με μεγέθη κοντά σε αυτό της Γης, καθιστώντας το ενδιαφέρον για την αναζήτηση κατοικήσιμων κόσμων.
  • Η υψηλή ευαισθησία του James Webb καταγράφει τόσο τα σήματα που αναζητούν οι επιστήμονες όσο και την πολύπλοκη δυναμική των άστρων, δυσκολεύοντας την ανίχνευση εξωφεγγαριών.
  • Υπάρχει πιθανότητα τα υπάρχοντα δεδομένα να περιέχουν σήματα εξωφεγγαριών, αρκεί να αναπτυχθούν καλύτεροι αλγόριθμοι για την επεξεργασία του αστρικού θορύβου.
Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της αστρονομίας, όμως η τελευταία του «ματιά» σε ένα κοντινό πλανητικό σύστημα αποκαλύπτει ότι ακόμη και η πιο προηγμένη τεχνολογία μπορεί να σκοντάψει μπροστά στην ίδια τη φύση των άστρων.

Νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο arXiv καταγράφει την προσπάθεια εντοπισμού ενός «δίδυμου» συστήματος Γης–Σελήνης γύρω από εξωπλανήτες του συστήματος TOI-700, μια προσπάθεια που τελικά «θολώθηκε» από την ίδια τη δραστηριότητα του άστρου. Το αποτέλεσμα είναι ταυτόχρονα ενθαρρυντικό και απογοητευτικό: ίσως το σήμα ενός φεγγαριού να υπάρχει ήδη στα δεδομένα, αλλά να παραμένει προς το παρόν αόρατο.

Ένα ιδανικό σύστημα για την αναζήτηση μιας δεύτερης Γης

Σε απόσταση περίπου 100 ετών φωτός από τη Γη, το σύστημα TOI-700 έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα «εργαστήρια» για την αναζήτηση κατοικήσιμων κόσμων. Πρόκειται για έναν μικρό ερυθρό νάνο, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται αρκετοί εξωπλανήτες, με πιο σημαντικούς τους TOI-700 d και TOI-700 e. Και οι δύο βρίσκονται στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη, δηλαδή στην περιοχή όπου οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ύπαρξη υγρού νερού.

Τα μεγέθη τους –περίπου 1,145 και 0,919 φορές της Γης αντίστοιχα– τους καθιστούν από τους πιο ελπιδοφόρους «υποψήφιους» για να μοιάζουν με τον δικό μας πλανήτη. Και αυτό δεν είναι το μόνο που τραβά το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Οι τροχιές τους και η βαρυτική σταθερότητα του συστήματος αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να φιλοξενούν δορυφόρους, παρόμοιους με τη Σελήνη.

Η σημασία ενός τέτοιου ενδεχομένου είναι τεράστια. Η Σελήνη παίζει κρίσιμο ρόλο στη σταθεροποίηση της κλίσης του άξονα της Γης και επηρεάζει σε βάθος χρόνου το κλίμα της. Η ανακάλυψη ενός αντίστοιχου συστήματος σε άλλο άστρο θα αποτελούσε ορόσημο στην κατανόηση της κατοικησιμότητας στο σύμπαν.

Το άλμα ακρίβειας του James Webb

Η ερευνητική ομάδα, με συμμετοχή επιστημόνων από κορυφαία ιδρύματα, αξιοποίησε στο έπακρο τις δυνατότητες του James Webb για να εξετάσει το σύστημα. Το τηλεσκόπιο κατάφερε να βελτιώσει θεαματικά την ακρίβεια των μετρήσεων των τροχιών των πλανητών, ενώ παράλληλα περιόρισε σημαντικά τις αβεβαιότητες σχετικά με τις ακτίνες τους.

Δεν πρόκειται για μια απλή βελτίωση. Η ακριβής καταγραφή των τροχιακών μεταβολών είναι καθοριστική για την αναζήτηση εξωφεγγαριών, καθώς η παρουσία τους προκαλεί μικρές αλλά ανιχνεύσιμες διαταραχές στις κινήσεις των πλανητών και στη φωτεινότητα του άστρου όταν αυτοί διέρχονται μπροστά του.

Θεωρητικά, το JWST μπορεί να ανιχνεύσει μεταβολές φωτεινότητας της τάξης των 20 μερών ανά εκατομμύριο – ακριβώς το επίπεδο που θα άφηνε πίσω του ένα φεγγάρι σαν το δικό μας. Παρ’ όλα αυτά, η ανάλυση των δεδομένων δεν αποκάλυψε καμία σαφή ένδειξη ύπαρξης δορυφόρου.

Ο «θόρυβος» των άστρων που κρύβει την αλήθεια

Η εξήγηση δεν βρίσκεται στους περιορισμούς του τηλεσκοπίου, αλλά στη συμπεριφορά του ίδιου του άστρου. Οι επιστήμονες εντόπισαν ένα επίμονο μοτίβο στα δεδομένα, γνωστό ως «κόκκινος θόρυβος», που οφείλεται στην κοκκοποίηση της επιφάνειας του άστρου – ουσιαστικά στις ταραχώδεις κινήσεις πλάσματος.

Αυτές οι διακυμάνσεις δημιουργούν μεταβολές φωτεινότητας περίπου 46 μερών ανά εκατομμύριο, δηλαδή υπερδιπλάσιες από το αναμενόμενο σήμα ενός φεγγαριού. Μάλιστα, το φαινόμενο επαναλαμβάνεται σε κύκλους περίπου 16 λεπτών, καλύπτοντας πλήρως κάθε πιο ασθενές ίχνος που θα μπορούσε να προδώσει την παρουσία ενός δορυφόρου.

Με απλά λόγια, ακόμη κι αν υπάρχει ένα φεγγάρι σαν τη Σελήνη γύρω από αυτούς τους πλανήτες, το σήμα του «χάνεται» μέσα στον ίδιο τον παλμό του άστρου.

Ένα παράδοξο της σύγχρονης αστρονομίας

Η εξέλιξη αυτή φέρνει στην επιφάνεια ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Τα σύγχρονα όργανα, όπως το James Webb, έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ευαισθησίας, ώστε δεν καταγράφουν μόνο τα σήματα που αναζητούν οι επιστήμονες, αλλά και την πολύπλοκη, δυναμική φύση των άστρων με πρωτοφανή λεπτομέρεια.

Το πρόβλημα πλέον δεν είναι απλώς η συλλογή δεδομένων, αλλά ο διαχωρισμός των πραγματικών σημάτων από τον «θόρυβο». Και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης αστροφυσικής.

Το σήμα ίσως υπάρχει ήδη

Παρά την απογοήτευση, η μελέτη αφήνει ανοιχτό ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ενδεχόμενο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα υπάρχοντα δεδομένα ίσως ήδη περιέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη εξωφεγγαριού – αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος ανάλυσής τους.

Με τα σημερινά εργαλεία, μπορούν να εντοπιστούν μόνο μεγάλοι δορυφόροι, μεγαλύτεροι από τον Γανυμήδη, και με σχετικά μεγάλες τροχιές. Αυτό σημαίνει ότι μικρότερα, πιο «γήινα» φεγγάρια μπορεί απλώς να περνούν απαρατήρητα.

Η προσοχή των επιστημόνων στρέφεται πλέον λιγότερο στα τηλεσκόπια και περισσότερο στους αλγόριθμους. Αν αναπτυχθούν νέες μέθοδοι που θα μπορούν να «καθαρίζουν» τον αστρικό θόρυβο, τότε ίσως η πρώτη επιβεβαιωμένη ανακάλυψη εξωφεγγαριού να μην απαιτήσει νέα παρατήρηση – αλλά μια νέα ματιά στα δεδομένα που ήδη έχουμε.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διπλή γραμμή Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ: Υπεράσπιση του μοντέλου διακυβέρνησης και μήνυμα συσπείρωσης  προς τους «γαλάζιους» αντάρτες

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα δυο πρόσωπα του 89χρονου πιστολέρο: Ευγενικός, φυσιολάτρης και... εξπέρ στα όπλα

06:59WHAT THE FACT

Το James Webb εντόπισε κάτι παράξενο που μπλοκάρει ένα κρυμμένο «δεύτερο» φεγγάρι της Γης

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (29/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μία ανάσα πριν τους ημιτελικούς – Τι γίνεται με τον Akyla

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Απριλίου

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Κλείνει η πλατφόρμα - Πότε είναι η τελευταία διορία για αιτήσεις

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις για την ενίσχυση των 150 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

06:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Τετάρτη – Χειμωνιάτικο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Aδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στη σκιά της αποχώρησης των ΗΑΕ από τον OPEC

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Με πολιτικά μηνύματα και χιούμορ το δείπνο Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου στον Λευκό Οίκο

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν στον ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας να υποχρεώσει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πολιτική κρίση στο Κόσοβο: Αποτυχία εκλογής προέδρου και νέες εκλογές το αργότερο σε 45 ημέρες

03:32ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Πότε ξεκινάει η απεργία της ΠΝΟ

03:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στη ΓΑΔΑ ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο – Το πρωί οδηγείται στον εισαγγελέα

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Με τον σκελετό της αδελφής του στον ώμο στην τράπεζα για ανάληψη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68: Την... ξέρανε ο Ναν και το Final-4 περνάει από το T-Center

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Τετάρτη – Χειμωνιάτικο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

18:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ηχηρή πρόταση για Αγιά Σοφιά: Θα επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο στην Πάτρα: Ψύχραιμος και χαμογελαστός ενώ του περνούσαν χειροπέδες

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στη Μαγνησία: 96χρονη αυτοπυρπολήθηκε επειδή δεν άντεξε τον θάνατο της κόρης της

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αλβανία: Διευθυντής τουρκικού σχολείου πετάει και κλωτσάει το φαγητό μαθητών - Βίντεο

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Με πολιτικά μηνύματα και χιούμορ το δείπνο Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου στον Λευκό Οίκο

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Aδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στη σκιά της αποχώρησης των ΗΑΕ από τον OPEC

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 7 εκατ. ευρώ

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο στην Πάτρα

