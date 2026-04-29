Το James Webb εντόπισε κάτι παράξενο που μπλοκάρει ένα κρυμμένο «δεύτερο» φεγγάρι της Γης

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της αστρονομίας, όμως η τελευταία του «ματιά» σε ένα κοντινό πλανητικό σύστημα αποκαλύπτει ότι ακόμη και η πιο προηγμένη τεχνολογία μπορεί να σκοντάψει μπροστά στην ίδια τη φύση των άστρων.

Νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο arXiv καταγράφει την προσπάθεια εντοπισμού ενός «δίδυμου» συστήματος Γης–Σελήνης γύρω από εξωπλανήτες του συστήματος TOI-700, μια προσπάθεια που τελικά «θολώθηκε» από την ίδια τη δραστηριότητα του άστρου. Το αποτέλεσμα είναι ταυτόχρονα ενθαρρυντικό και απογοητευτικό: ίσως το σήμα ενός φεγγαριού να υπάρχει ήδη στα δεδομένα, αλλά να παραμένει προς το παρόν αόρατο.

Ένα ιδανικό σύστημα για την αναζήτηση μιας δεύτερης Γης

Σε απόσταση περίπου 100 ετών φωτός από τη Γη, το σύστημα TOI-700 έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα «εργαστήρια» για την αναζήτηση κατοικήσιμων κόσμων. Πρόκειται για έναν μικρό ερυθρό νάνο, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται αρκετοί εξωπλανήτες, με πιο σημαντικούς τους TOI-700 d και TOI-700 e. Και οι δύο βρίσκονται στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη, δηλαδή στην περιοχή όπου οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ύπαρξη υγρού νερού.

Τα μεγέθη τους –περίπου 1,145 και 0,919 φορές της Γης αντίστοιχα– τους καθιστούν από τους πιο ελπιδοφόρους «υποψήφιους» για να μοιάζουν με τον δικό μας πλανήτη. Και αυτό δεν είναι το μόνο που τραβά το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Οι τροχιές τους και η βαρυτική σταθερότητα του συστήματος αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να φιλοξενούν δορυφόρους, παρόμοιους με τη Σελήνη.

Η σημασία ενός τέτοιου ενδεχομένου είναι τεράστια. Η Σελήνη παίζει κρίσιμο ρόλο στη σταθεροποίηση της κλίσης του άξονα της Γης και επηρεάζει σε βάθος χρόνου το κλίμα της. Η ανακάλυψη ενός αντίστοιχου συστήματος σε άλλο άστρο θα αποτελούσε ορόσημο στην κατανόηση της κατοικησιμότητας στο σύμπαν.

Το άλμα ακρίβειας του James Webb

Η ερευνητική ομάδα, με συμμετοχή επιστημόνων από κορυφαία ιδρύματα, αξιοποίησε στο έπακρο τις δυνατότητες του James Webb για να εξετάσει το σύστημα. Το τηλεσκόπιο κατάφερε να βελτιώσει θεαματικά την ακρίβεια των μετρήσεων των τροχιών των πλανητών, ενώ παράλληλα περιόρισε σημαντικά τις αβεβαιότητες σχετικά με τις ακτίνες τους.

Δεν πρόκειται για μια απλή βελτίωση. Η ακριβής καταγραφή των τροχιακών μεταβολών είναι καθοριστική για την αναζήτηση εξωφεγγαριών, καθώς η παρουσία τους προκαλεί μικρές αλλά ανιχνεύσιμες διαταραχές στις κινήσεις των πλανητών και στη φωτεινότητα του άστρου όταν αυτοί διέρχονται μπροστά του.

Θεωρητικά, το JWST μπορεί να ανιχνεύσει μεταβολές φωτεινότητας της τάξης των 20 μερών ανά εκατομμύριο – ακριβώς το επίπεδο που θα άφηνε πίσω του ένα φεγγάρι σαν το δικό μας. Παρ’ όλα αυτά, η ανάλυση των δεδομένων δεν αποκάλυψε καμία σαφή ένδειξη ύπαρξης δορυφόρου.

Ο «θόρυβος» των άστρων που κρύβει την αλήθεια

Η εξήγηση δεν βρίσκεται στους περιορισμούς του τηλεσκοπίου, αλλά στη συμπεριφορά του ίδιου του άστρου. Οι επιστήμονες εντόπισαν ένα επίμονο μοτίβο στα δεδομένα, γνωστό ως «κόκκινος θόρυβος», που οφείλεται στην κοκκοποίηση της επιφάνειας του άστρου – ουσιαστικά στις ταραχώδεις κινήσεις πλάσματος.

Αυτές οι διακυμάνσεις δημιουργούν μεταβολές φωτεινότητας περίπου 46 μερών ανά εκατομμύριο, δηλαδή υπερδιπλάσιες από το αναμενόμενο σήμα ενός φεγγαριού. Μάλιστα, το φαινόμενο επαναλαμβάνεται σε κύκλους περίπου 16 λεπτών, καλύπτοντας πλήρως κάθε πιο ασθενές ίχνος που θα μπορούσε να προδώσει την παρουσία ενός δορυφόρου.

Με απλά λόγια, ακόμη κι αν υπάρχει ένα φεγγάρι σαν τη Σελήνη γύρω από αυτούς τους πλανήτες, το σήμα του «χάνεται» μέσα στον ίδιο τον παλμό του άστρου.

Ένα παράδοξο της σύγχρονης αστρονομίας

Η εξέλιξη αυτή φέρνει στην επιφάνεια ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Τα σύγχρονα όργανα, όπως το James Webb, έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ευαισθησίας, ώστε δεν καταγράφουν μόνο τα σήματα που αναζητούν οι επιστήμονες, αλλά και την πολύπλοκη, δυναμική φύση των άστρων με πρωτοφανή λεπτομέρεια.

Το πρόβλημα πλέον δεν είναι απλώς η συλλογή δεδομένων, αλλά ο διαχωρισμός των πραγματικών σημάτων από τον «θόρυβο». Και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης αστροφυσικής.

Το σήμα ίσως υπάρχει ήδη

Παρά την απογοήτευση, η μελέτη αφήνει ανοιχτό ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ενδεχόμενο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα υπάρχοντα δεδομένα ίσως ήδη περιέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη εξωφεγγαριού – αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος ανάλυσής τους.

Με τα σημερινά εργαλεία, μπορούν να εντοπιστούν μόνο μεγάλοι δορυφόροι, μεγαλύτεροι από τον Γανυμήδη, και με σχετικά μεγάλες τροχιές. Αυτό σημαίνει ότι μικρότερα, πιο «γήινα» φεγγάρια μπορεί απλώς να περνούν απαρατήρητα.

Η προσοχή των επιστημόνων στρέφεται πλέον λιγότερο στα τηλεσκόπια και περισσότερο στους αλγόριθμους. Αν αναπτυχθούν νέες μέθοδοι που θα μπορούν να «καθαρίζουν» τον αστρικό θόρυβο, τότε ίσως η πρώτη επιβεβαιωμένη ανακάλυψη εξωφεγγαριού να μην απαιτήσει νέα παρατήρηση – αλλά μια νέα ματιά στα δεδομένα που ήδη έχουμε.