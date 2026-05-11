O ευρωπαϊκός δορυφόρος CryoSat βρίσκει 85 άγνωστες ενεργές δομές κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής

Η Ανταρκτική εξακολουθεί να καλύπτεται από πυκνό μυστήριο συναρπάζοντας τους επιστήμονες για να καταλάβουν τι κρύβει κάτω από το επιφανειακό στρώμα πάγου.

Συχνά η εξερεύνησή της απαιτούσε γεώτρηση χιλιομέτρων με ζεστό νερό, η οποία ήταν μια πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία.

Ωστόσο, οι χιλιοστομετρικές αλλαγές στην επιφάνεια της Ανταρκτικής μας επιτρέπουν επίσης να ανακατασκευάσουμε την υπόγεια ιστορία της παγωμένης ηπείρου. Αυτό είναι σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, η οποία εντόπισε 85 άγνωστες υποπαγετώδεις δομές κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής. Ένα εύρημα που κατέστη δυνατό χάρη στον δορυφόρο CryoSat του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Αυτή η ανακάλυψη ανεβάζει σε 231 τον αριθμό των γνωστών ενεργών υποπαγετωδών λιμνών στην Ανταρκτική. Η έρευνα εντόπισε επίσης νέες οδούς αποστράγγισης κάτω από τον πάγο, συμπεριλαμβανομένων πέντε δικτύων συνδεδεμένων λιμνών, μια βασική πληροφορία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κυκλοφορεί το νερό στη βάση του πολικού καλύμματος πάγου.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Sally Wilson, διδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, εξήγησε ότι η παρατήρηση αυτών των συστημάτων είναι εξαιρετικά περίπλοκη επειδή παραμένουν θαμμένα κάτω από εκατοντάδες μέτρα πάγου. «Είναι απίστευτα δύσκολο να παρατηρήσουμε γεγονότα πλήρωσης και αποστράγγισης υποπαγετωδών λιμνών υπό αυτές τις συνθήκες, ειδικά επειδή χρειάζονται αρκετοί μήνες ή χρόνια για να γεμίσουν και να αδειάσουν», είπε.

Πριν από αυτήν την ανάλυση, μόνο 36 πλήρεις κύκλοι πλήρωσης και αποστράγγισης είχαν καταγραφεί παγκοσμίως. Με τις πληροφορίες που έλαβε ο CryoSat, η ομάδα παρατήρησε άλλους 12 πλήρεις κύκλους, ανεβάζοντας το σύνολο σε 48. Αυτή η πρόοδος καθιστά δυνατή την ακριβέστερη παρακολούθηση της δραστηριότητας αυτών των κρυφών δεξαμενών νερού και της σχέσης τους με την κίνηση του πάγου.

Ο ρόλος των δορυφόρων ήταν καθοριστικός. Το CryoSat, που εκτοξεύτηκε το 2010 ως μέρος του προγράμματος FutureEO του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, μετρά το πάχος και τις διακυμάνσεις του ύψους του πολικού θαλάσσιου πάγου στα στρώματα πάγου της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής. Το ραντάρ υψομέτρου του ανιχνεύει μικρά υψόμετρα και καθόδους της επιφάνειας, σήματα που αποκαλύπτουν πότε μια υποπαγετώδης λίμνη γεμίζει ή αδειάζει.

Γιατί αυτές οι λίμνες έχουν σημασία

Το υποπαγετώδες νερό σχηματίζεται από τη γεωθερμική θερμότητα από τον βράχο και την τριβή που δημιουργείται όταν ο πάγος γλιστράει πάνω από το βράχο. Αυτό το νερό μπορεί να συσσωρεύεται, να αποστραγγίζεται περιοδικά και να μειώνει την τριβή μεταξύ του πάγου και του εδάφους, διευκολύνοντας τους παγετώνες να κινούνται πιο γρήγορα προς τον ωκεανό.

Η Anna Hogg, συν-συγγραφέας της μελέτης και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, προειδοποίησε ότι οι περιοχές αυτών των λιμνών μπορούν να αλλάξουν μεταξύ διαφορετικών κύκλων πλήρωσης και αποστράγγισης.

Για την ESA, αυτή η απογραφή είναι απαραίτητη επειδή η υποπαγετώδης υδρολογία εξακολουθεί να λείπει σε πολλά κλιματικά μοντέλα. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κινείται το νερό κάτω από την Ανταρκτική θα βοηθήσει στη βελτίωση των προβλέψεων σχετικά με τη σταθερότητα του πάγου και τη μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας.