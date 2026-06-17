Οι κόκκινοι αριθμοί στη μεζούρα δεν είναι τυχαίοι – Το μυστικό που λίγοι γνωρίζουν

Η μεζούρα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα εργαλεία σε κάθε σπίτι και εργαστήριο. Οι περισσότεροι τη χρησιμοποιούν για να μετρήσουν έπιπλα, τοίχους ή αποστάσεις κατά τη διάρκεια μικρών εργασιών, χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι κρύβει ορισμένες ιδιαίτερα χρήσιμες λεπτομέρειες σχεδιασμού.

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