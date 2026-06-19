Το μεγαλύτερο τεχνητό δάσος του κόσμου σταμάτησε την άμμο πριν φτάσει στο Πεκίνο
Χρειάστηκαν τρεις γενιές εργαζομένων και 60 χρόνια προσπάθειας για να γεννηθεί το μεγαλύτερο τεχνητό δάσος του πλανήτη.
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Υπάρχουν έργα που ολοκληρώνονται σε λίγα χρόνια και υπάρχουν και εκείνα που χρειάζονται ολόκληρες γενιές για να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Το Saihanba, στη βόρεια Κίνα, ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η περιοχή βρισκόταν σε οριακή κατάσταση. Η εκτεταμένη υλοτόμηση των προηγούμενων δεκαετιών είχε αφήσει το έδαφος γυμνό, οι άνεμοι παρέσυραν τεράστιες ποσότητες άμμου και η ερημοποίηση προχωρούσε με ανησυχητικό ρυθμό. Πολλοί θεωρούσαν πως η συγκεκριμένη έκταση είχε χαθεί οριστικά.
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