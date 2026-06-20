Αστεροειδής-γίγαντας πλησιάζει τη Γη στην κοντινότερη διέλευσή του εδώ και 400 χρόνια

Ο δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής 152637 (1997 NC1) ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την κοντινότερη προσέγγισή του στη Γη εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια , σε ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόλις μία φορά κάθε δεκαετία. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αστεροειδή, η διέλευσή του δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο για τον πλανήτη μας . Αντίθετα, θα προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία παρατήρησης, καθώς αναμένεται να είναι ορατός ακόμη και με μικρά τηλεσκόπια ή ισχυρά κιάλια.

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