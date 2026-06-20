Αστεροειδής-γίγαντας πλησιάζει τη Γη στην κοντινότερη διέλευσή του εδώ και 400 χρόνια
Ο αστεροειδής 152637 (1997 NC1) θα περάσει κοντά από τη Γη τον Ιούνιο του 2026, στην πλησιέστερη προσέγγισή του εδώ και πάνω από 400 χρόνια
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Ο δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής 152637 (1997 NC1) ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την κοντινότερη προσέγγισή του στη Γη εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια, σε ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόλις μία φορά κάθε δεκαετία. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αστεροειδή, η διέλευσή του δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο για τον πλανήτη μας. Αντίθετα, θα προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία παρατήρησης, καθώς αναμένεται να είναι ορατός ακόμη και με μικρά τηλεσκόπια ή ισχυρά κιάλια.
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