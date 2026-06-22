Τουρκία: Ερευνητές ξεκινούν ανασκαφές για να βρουν την Κιβωτό του Νώε

Η διεθνής ομάδα επιστημόνων Noah’s Ark Scans θα χρησιμοποιήσει  εξελιγμένες, μη καταστροφικές, γεωφυσικές τεχνικές στη γεωλογική δομή 164 μέτρων, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα νότια του όρους Αραράτ

Newsbomb

Τουρκία: Ερευνητές ξεκινούν ανασκαφές για να βρουν την Κιβωτό του Νώε

Η γεωλογική δομή όπως απεικονίζεται σε φωτογραφία του Άρα Γκιούλερ, η οποία τραβήχτηκε το 1961

Noah's Ark Scan
WHAT THE FACT
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Ερευνητές θα ξεκινήσουν ανασκαφές στον σχηματισμό Ντουρουπινάρ στην Τουρκία, όπου πιστεύουν ότι βρίσκεται η Κιβωτός του Νώε, αφού έλαβαν άδεια από την κυβέρνηση για να ξεκινήσουν το έργο τους.

Η διεθνής ομάδα επιστημόνων Noah’s Ark Scans, η οποία αποτελείται ερευνητές, γεωφυσικοί, αρχαιολόγοι από την Τουρκία και άλλες χώρες, θα χρησιμοποιήσει εξελιγμένες, μη καταστροφικές, γεωφυσικές τεχνικές στη γεωλογική δομή 164 μέτρων, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα νότια του όρους Αραράτ, για να χαρτογραφήσει τις υπόγειες ανωμαλίες.

Η ομάδα ελπίζει ότι η επικείμενη έρευνα θα προσφέρει στον κόσμο «αδιάψευστες αποδείξεις» ότι το πιο διάσημο σκάφος της Βίβλου πράγματι υπήρξε και ότι πλέον έχει εντοπιστεί.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η γεωλογική δομή αντιστοιχεί ακριβώς στις διαστάσεις της Κιβωτού που περιγράφονται στη Γένεση.

Σύμφωνα με αυτήν, μετά τον κατακλυσμό που έφερε ο Θεός στους ανθρώπους για τις αμαρτίες τους, ο Νώε είχε συμβουλευτεί από τον ίδιο τον Κύριο, να φτιάξει μια Κιβωτό όπου θα στεγάζονταν όλα τα είδη των ζώων και η οικογένειά του. Ο Νώε πράγματι έπραξε όσα του είπε ο Θεός και σώθηκε από τον κατακλυσμό, με την Κιβωτό να προσαράζει στο όρος Αραράτ. Σύμφωνα με τις Γραφές, το σκάφος είχε μετρήσεις «300 πήχεις, 50 πήχεις, επί 30 πήχεις», που μεταφράζεται σε μήκος έως 156 μέτρα, πλάτος 26 μέτρα και ύψος 15 μέτρα.

Δείτε φωτογραφίες:

Κιβωτός του Νώε

Η γεωλογική δομή όπως απεικονίζεται σε φωτογραφία του Άρα Γκιούλερ, η οποία τραβήχτηκε το 1961

Noah's Ark Scan
Κιβωτός του Νώε

Φωτογραφία από drone, η οποία τραβήχτηκε το 2019, αποκαλύπτει την πλήρη έκταση της γεωλογικής δομής.

Noah's Ark Scan
Κιβωτός του Νώε

Φωτογραφία από drone, η οποία έχει ενισχυθεί με την βοήθεια ενός ραντάρ διείσδυσης εδάφους

Noah's Ark Scans

Η Λόρεν Βίτσκε, μέλος της διεθνής ομάδα επιστημόνων Noah’s Ark Scans, δήλωσε: «Δεν πρόκειται απλώς για μια επιστημονική αποστολή, αλλά για την επιβεβαίωση ότι μία από τις πιο γνωστές ιστορίες της ιστορίας, η Κιβωτός του Νώε, είναι πραγματική, όπως και ο Θεός που την ενέπνευσε».

Η γεωλογική δομή προσέλκυσε για πρώτη φορά το ενδιαφέρον των επιστημόνων το 1948, όταν καταρρακτώδεις βροχές απομάκρυναν τη λάσπη που την περιέβαλε, αποκαλύπτοντας ένα σχηματισμό που έμοιαζε με πλοίο.

Παράλληλα, σκεπτικιστές υποστηρίζουν ότι η γεωλογική αυτή δομή είναι απλώς ένας χαρακτηριστικός φυσικός πετρώδης σχηματισμός.

Ωστόσο, ο επικεφαλής ερευνητής Άντριου Τζόουνς υποστήριξε ότι τα ασυνήθιστα φυσικά χαρακτηριστικά της δομής επιβεβαιώνουν ότι αυτό που βρίσκεται από κάτω είναι κατασκευασμένο από τον άνθρωπο.

Η ιστορική ανασκαφή αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα φέτος.

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