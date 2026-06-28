«Πάρτι» λευκών καρχαριών με κουφάρι φάλαινας - Μοναδικά πλάνα από drone

Snapshot Μια αγέλη λευκών καρχαριών κατασπάραξε το αποσυντεθημένο πτώμα φάλαινας στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, καταγράφοντας τη σκηνή drone.

Στο βίντεο φαίνονται τόσο νεαρά όσο και μεγάλα ενήλικα λευκά καρχαριοειδή να τρέφονται από το πτώμα της φάλαινας σε περιοχή γνωστή ως φυσικός βιότοπος για αυτά τα αρπακτικά.

Ειδικοί αναμένουν αυξημένο αριθμό νεαρών λευκών καρχαριών κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής της Καλιφόρνιας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του ωκεανού που τους οδηγούν βόρεια.

Πρόσφατα βίντεο έδειξαν μεγάλο λευκό καρχαρία να ακολουθεί σέρφερ με σανίδα κωπηλασίας κοντά στη Σάντα Μπάρμπαρα, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη παρουσία καρχαριών στην περιοχή.

Οι ειδικοί προβλέπουν αυξημένη δραστηριότητα καρχαριών αυτό το καλοκαίρι στην Καλιφόρνια λόγω θερμότερου καιρού και του φαινομένου Ελ Νίνιο. Snapshot powered by AI

Μία αγέλη πεινασμένων λευκών καρχαριών όρμησε πάνω στο αποσυντεθημένο πτώμα φάλαινας στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας, κατασπαράζοντάς το, σε μία φρενήρη τροφοδοσία που καταγράφηκε από drone.

Το εντυπωσιακό, όσο και τρομακτικό βίντεο, που γυρίστηκε ανοιχτά της παραλίας Martin’s Beach, έδειξε τα πάντα: από νεαρούς μεγάλους λευκούς καρχαρίες έως τεράστιους ενήλικες να περιφέρονται γύρω από τη φάλαινα που επέπλεε, πριν ορμήξουν για να ξεσκίσουν κομμάτια λίπους.

Τα αρπακτικά εναλλάσσονταν εισχωρώντας και βγαίνοντας από το σάπιο πτώμα του ζώου, σαν επισκέπτες σε κάποιο μπουφέ «ό,τι μπορείς να φας», γλεντώντας με τη φάλαινα — το πιο πρόσφατο σημάδι της αυξημένης δραστηριότητας των καρχαριών κατά μήκος της ακτογραμμής της Καλιφόρνιας.

«Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας γυρίζοντας βίντεο με πολλούς μεγάλους λευκούς καρχαρίες να κατασπαράζουν αυτό το πτώμα φάλαινας», έγραψε ο χειριστής του drone, Sammy Rigling, σχετικά με το βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα.

https://www.instagram.com/reel/DaB8k2MTq51/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Πρέπει να είδα 6-8 διαφορετικούς καρχαρίες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μια χούφτα νεαρά και 2 ή 3 μεγάλους λευκούς καρχαρίες.»

Ένας καρχαρίας, σύμφωνα με την εκτίμησή του, είχε μήκος τουλάχιστον 4,5 μέτρα. Σε ένα δεύτερο βίντεο, δημοσίευσε ένα κοντινό πλάνο όλης της δράσης, σημειώνοντας ότι η «Εβδομάδα των Καρχαριών» ήρθε νωρίς φέτος.

Η περιοχή είναι γνωστή ως φυσικός βιότοπος για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες.

Οι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι αναμένουν περισσότερους νεαρούς λευκούς καρχαρίες από το συνηθισμένο κατά μήκος της ακτογραμμής της Νότιας Καλιφόρνιας έως το Μοντερέι αυτό το καλοκαίρι, λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών του ωκεανού που τους ωθούν προς τα βόρεια κατά μήκος της ακτής από το Μεξικό.

Το εντυπωσιακό βίντεο εμφανίζεται λίγες μόνο ημέρες αφότου δύο σέρφερ με σανίδα κωπηλασίας (paddle board) παρακολουθήθηκαν από έναν μεγάλο λευκό καρχαρία, καθώς ένα βίντεο από drone έδειξε το αρπακτικό να φαίνεται να τους ακολουθεί στα ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα.

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? CALIFORNIA :? A CURIOUS GREAT WHITE SHARK WAS FOLLOWING A PAIR OF KAYAKERS OFF THE COAST OF HALF MOON BAY



13-to-14-foot great white shark was caught on camera, August 6.#EEUU #Tiburón #Requin pic.twitter.com/yjNGzGm8d6 — LW World News (@LW_WorldNews) August 15, 2024



Οι θεάσεις καρχαριών έχουν αυξηθεί στις παραλίες της Καλιφόρνιας, με τους ειδικούς να προβλέπουν ένα «καλοκαίρι γεμάτο καρχαρίες» ως αποτέλεσμα του ασυνήθιστα ζεστού καιρού και της έναρξης του κύκλου του Ελ Νίνιο.