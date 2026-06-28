«Πάρτι» λευκών καρχαριών με κουφάρι φάλαινας - Μοναδικά πλάνα από drone

Οι θεάσεις καρχαριών έχουν αυξηθεί στις παραλίες της Καλιφόρνιας, με τους ειδικούς να προβλέπουν ένα «καλοκαίρι γεμάτο καρχαρίες» ως αποτέλεσμα του ασυνήθιστα ζεστού καιρού και της έναρξης του κύκλου του Ελ Νίνιο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Πάρτι» λευκών καρχαριών με κουφάρι φάλαινας - Μοναδικά πλάνα από drone
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια αγέλη λευκών καρχαριών κατασπάραξε το αποσυντεθημένο πτώμα φάλαινας στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, καταγράφοντας τη σκηνή drone.
  • Στο βίντεο φαίνονται τόσο νεαρά όσο και μεγάλα ενήλικα λευκά καρχαριοειδή να τρέφονται από το πτώμα της φάλαινας σε περιοχή γνωστή ως φυσικός βιότοπος για αυτά τα αρπακτικά.
  • Ειδικοί αναμένουν αυξημένο αριθμό νεαρών λευκών καρχαριών κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής της Καλιφόρνιας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του ωκεανού που τους οδηγούν βόρεια.
  • Πρόσφατα βίντεο έδειξαν μεγάλο λευκό καρχαρία να ακολουθεί σέρφερ με σανίδα κωπηλασίας κοντά στη Σάντα Μπάρμπαρα, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη παρουσία καρχαριών στην περιοχή.
  • Οι ειδικοί προβλέπουν αυξημένη δραστηριότητα καρχαριών αυτό το καλοκαίρι στην Καλιφόρνια λόγω θερμότερου καιρού και του φαινομένου Ελ Νίνιο.
Snapshot powered by AI

Μία αγέλη πεινασμένων λευκών καρχαριών όρμησε πάνω στο αποσυντεθημένο πτώμα φάλαινας στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας, κατασπαράζοντάς το, σε μία φρενήρη τροφοδοσία που καταγράφηκε από drone.

Το εντυπωσιακό, όσο και τρομακτικό βίντεο, που γυρίστηκε ανοιχτά της παραλίας Martin’s Beach, έδειξε τα πάντα: από νεαρούς μεγάλους λευκούς καρχαρίες έως τεράστιους ενήλικες να περιφέρονται γύρω από τη φάλαινα που επέπλεε, πριν ορμήξουν για να ξεσκίσουν κομμάτια λίπους.

Τα αρπακτικά εναλλάσσονταν εισχωρώντας και βγαίνοντας από το σάπιο πτώμα του ζώου, σαν επισκέπτες σε κάποιο μπουφέ «ό,τι μπορείς να φας», γλεντώντας με τη φάλαινα — το πιο πρόσφατο σημάδι της αυξημένης δραστηριότητας των καρχαριών κατά μήκος της ακτογραμμής της Καλιφόρνιας.

«Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας γυρίζοντας βίντεο με πολλούς μεγάλους λευκούς καρχαρίες να κατασπαράζουν αυτό το πτώμα φάλαινας», έγραψε ο χειριστής του drone, Sammy Rigling, σχετικά με το βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα.

https://www.instagram.com/reel/DaB8k2MTq51/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Πρέπει να είδα 6-8 διαφορετικούς καρχαρίες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μια χούφτα νεαρά και 2 ή 3 μεγάλους λευκούς καρχαρίες.»

Ένας καρχαρίας, σύμφωνα με την εκτίμησή του, είχε μήκος τουλάχιστον 4,5 μέτρα. Σε ένα δεύτερο βίντεο, δημοσίευσε ένα κοντινό πλάνο όλης της δράσης, σημειώνοντας ότι η «Εβδομάδα των Καρχαριών» ήρθε νωρίς φέτος.

Η περιοχή είναι γνωστή ως φυσικός βιότοπος για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες.

Οι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι αναμένουν περισσότερους νεαρούς λευκούς καρχαρίες από το συνηθισμένο κατά μήκος της ακτογραμμής της Νότιας Καλιφόρνιας έως το Μοντερέι αυτό το καλοκαίρι, λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών του ωκεανού που τους ωθούν προς τα βόρεια κατά μήκος της ακτής από το Μεξικό.

Το εντυπωσιακό βίντεο εμφανίζεται λίγες μόνο ημέρες αφότου δύο σέρφερ με σανίδα κωπηλασίας (paddle board) παρακολουθήθηκαν από έναν μεγάλο λευκό καρχαρία, καθώς ένα βίντεο από drone έδειξε το αρπακτικό να φαίνεται να τους ακολουθεί στα ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα.


Οι θεάσεις καρχαριών έχουν αυξηθεί στις παραλίες της Καλιφόρνιας, με τους ειδικούς να προβλέπουν ένα «καλοκαίρι γεμάτο καρχαρίες» ως αποτέλεσμα του ασυνήθιστα ζεστού καιρού και της έναρξης του κύκλου του Ελ Νίνιο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός τρελάθηκε: Μετά από 10 μέρες καύσωνα, χαλαζόπτωση και κεραυνοί σάρωσαν το Παρίσι - Χτυπήθηκε ο Πύργος του Άιφελ

19:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν από μία συνέντευξη για δουλειά

19:00ΥΓΕΙΑ

Από τον Έπσταϊν στη Wall Street: Η σκοτεινή ψυχολογία του πώς το χρήμα δημιουργεί τέρατα

18:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα δικηγορικό γραφείο με δικηγόρους ΑΙ κέρδισε μια δικαστική υπόθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο

18:38WHAT THE FACT

«Πάρτι» λευκών καρχαριών με κουφάρι φάλαινας - Μοναδικά πλάνα από drone

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο: Ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Ατρόμητο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον σεισμό

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση βίσωνα σε 12χρονο στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone - Η πρώτη για το 2026

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Νυχτερινή επιδρομή και συλλήψεις για διαφθορά στο Ιράκ - «Μίλησε» ο πρώην υφυπουργός Πετρελαίου

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συγκλονιστικές εικόνες από το φλεγόμενο διώροφο κτήριο: Ο ένας ένοικος πρόλαβε και βγήκε, η σύζυγός του πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασαν περαστικοί

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Θλιβερή εικόνα του πρώην πλανητάρχη σε γκαλά - Μετά βίας όρθιος έψαχνε την έξοδο

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Περισσότεροι από 1.300 νεκροί στην Ευρώπη από τον καύσωνα

17:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κασσελάκης: «Εγώ ζήτησα από την Τζάκρη να παραιτηθεί»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη δεν έχει άλλη εναλλακτική από το να αποκτήσει μια ατομική βόμβα

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Εμπλοκή με το ταξίδι των παιδιών του και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βερολίνο: Παιδιά αλυσοδεμένα σε πομπή για την Ασούρα στους 40°C

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Φωτιά σε διώροφη κατοικία - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι διαφημιστικές πινακίδες στους δρόμους: 'Ενας «αόρατος» κίνδυνος για την οδική ασφάλεια

16:54ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζουν» στις Βρυξέλλες με την Ούρσουλα: Το ξαφνικό sms για τον κλιματισμό που δεν αγγίζει τα γραφεία της

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος η Θεοδώρα Τζάκρη από το κόμμα Κασσελάκη

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός ΥΠΕΞ: Έχουμε τον αποκλειστικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ για τις επόμενες 30 ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συγκλονιστικές εικόνες από το φλεγόμενο διώροφο κτήριο: Ο ένας ένοικος πρόλαβε και βγήκε, η σύζυγός του πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασαν περαστικοί

16:24LIFESTYLE

Αιμιλία Καναρέλη: Η συγκλονιστική ιστορία της τραγουδίστριας -Γεννήθηκε χωρίς στόμα, μύτη και υπερώα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βερολίνο: Παιδιά αλυσοδεμένα σε πομπή για την Ασούρα στους 40°C

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο: Ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Ατρόμητο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον σεισμό

16:54ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζουν» στις Βρυξέλλες με την Ούρσουλα: Το ξαφνικό sms για τον κλιματισμό που δεν αγγίζει τα γραφεία της

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Θλιβερή εικόνα του πρώην πλανητάρχη σε γκαλά - Μετά βίας όρθιος έψαχνε την έξοδο

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

17:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κασσελάκης: «Εγώ ζήτησα από την Τζάκρη να παραιτηθεί»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο και άδοξο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά βοήθησαν τη Google να ειδοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους πριν τους σεισμούς

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Για 20 δολάρια σκότωσε και έκρυψε σε βαλίτσα τη 17χρονη, ο 45χρονος Αυστραλός

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος η Θεοδώρα Τζάκρη από το κόμμα Κασσελάκη

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ουρανοξύστης σε 5 ημέρες: Η καινοτομία της Κίνας που αλλάζει τον παγκόσμιο κατασκευαστικό χάρτη

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Φωτιά σε διώροφη κατοικία - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό

18:38WHAT THE FACT

«Πάρτι» λευκών καρχαριών με κουφάρι φάλαινας - Μοναδικά πλάνα από drone

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Ακούω τον γιο μου να κλαίει κάτω από τα συντρίμμια» - Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Εμπλοκή με το ταξίδι των παιδιών του και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία

07:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των «32» και οι ημερομηνίες των αγώνων

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: Στο μικροσκόπιο η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης και το κινητό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ