Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις στον Κηφισό - Ποιοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

Snapshot Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισίας προς το κέντρο, από το Χαλάνδρι έως τους Αμπελοκήπους.

Υπάρχουν προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών κοντά σε Χαϊδάρι και Σκαραμαγκά, καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στην άνοδο προς το κέντρο.

Στην Αττική Οδό η κυκλοφορία είναι αυξημένη, αλλά χωρίς εκτεταμένα μποτιλιαρίσματα.

Οι οδηγοί συνιστάται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές και να είναι υπομονετικοί, καθώς η κίνηση θα παραμείνει αυξημένη τις επόμενες ώρες. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Παρασκευής στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα επιβαρυμένο είναι το ρεύμα ανόδου του Κηφισού, από την περιοχή του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στο ρεύμα καθόδου, κυρίως στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και των Σεπολίων.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο, από το ύψος του Χαλανδρίου έως την περιοχή των Αμπελοκήπων. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Λεωφόρος Μεσογείων, με κατά τόπους επιβραδύνσεις.

Προβλήματα εντοπίζονται ακόμη στη Λεωφόρο Αθηνών, κοντά στο Χαϊδάρι και τον Σκαραμαγκά, καθώς και σε τμήματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, κυρίως στην άνοδο προς το κέντρο.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται αυξημένες ροές οχημάτων, χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται εκτεταμένα μποτιλιαρίσματα στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου.

Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και, όπου είναι εφικτό, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η κίνηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη τις επόμενες ώρες.

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