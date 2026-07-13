Πωλείται ιστορική νησίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Βέλγιο για 95.000 ευρώ

Ένα μικρό κομμάτι γης με ιστορική σημασία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βγήκε προς πώληση στο Βέλγιο, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές. Πρόκειται για τη νησίδα Houx, που βρίσκεται στον ποταμό Meuse, στον δήμο Yvoir στη νότιας Βαλλωνία, και διατίθεται στην αγορά έναντι 95.000 ευρώ.

Η αγγελία προκάλεσε έκπληξη ακόμη και στη μεσίτρια που ανέλαβε την πώληση. Η Véronique Meyfroidt, ιδιοκτήτρια μικρού μεσιτικού γραφείου στην περιοχή Annevoie, δήλωσε πως δεν περίμενε τόσο μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα από τον ιδιοκτήτη.

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