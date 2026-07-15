Κρητικό χωριό καταργεί το αλκοόλ στα γλέντια για να σταματήσει τα τροχαία
Πολιτιστικός Σύλλογος στο Ρέθυμνο καταργεί πλήρως το αλκοόλ στις εκδηλώσεις-πανηγύρια του, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα τροχαία δυστυχήματα που συνδέονται με το τιμόνι και το ποτό αποτελούν μια από τις βαθύτερες πληγές της Κρήτης διαχρονικά, με τη χαρά των παραδοσιακών γλεντιών να μετατρέπεται πολύ συχνά σε βαρύ θρήνο.
Απέναντι σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρούστικων Ρεθύμνου αποφάσισε να χαράξει έναν εντελώς διαφορετικό και θαρραλέο δρόμο. Σύμφωνα με το ekriti, από πέρυσι, στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το χωριό δεν καταναλώνεται σταγόνα αλκοόλ, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:17 ∙ LIFESTYLE
Ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε το τέλος της εκπομπής «Πρωταγωνιστές»
17:09 ∙ ANNOUNCEMENTS
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης σε μια μεγάλη συναυλία στον Λυκαβηττό
16:55 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αμανατίδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει παρών
16:48 ∙ ΦΑΡΜΑΚΟ
Νέα συνδυαστική θεραπεία στην Ευρώπη για ανίατη μορφή λεμφώματος
16:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά και στη Μεσαρά Ηρακλείου
12:30 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό για να πέσει η χοληστερόλη
16:15 ∙ WHAT THE FACT