Κρητικό χωριό καταργεί το αλκοόλ στα γλέντια για να σταματήσει τα τροχαία

Τα τροχαία δυστυχήματα που συνδέονται με το τιμόνι και το ποτό αποτελούν μια από τις βαθύτερες πληγές της Κρήτης διαχρονικά, με τη χαρά των παραδοσιακών γλεντιών να μετατρέπεται πολύ συχνά σε βαρύ θρήνο.

Απέναντι σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρούστικων Ρεθύμνου αποφάσισε να χαράξει έναν εντελώς διαφορετικό και θαρραλέο δρόμο. Σύμφωνα με το ekriti, από πέρυσι, στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το χωριό δεν καταναλώνεται σταγόνα αλκοόλ, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα.

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