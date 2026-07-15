Τραγωδία στα Σπάτα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή - Υπέκυψε στα τραυματά της
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,
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Ένα ακόμη τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στα Σπάτα, επί της οδού Βασιλέως Παύλου, στο ύψος της παλιάς Εθνικής Τράπεζας.
Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
Η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε προσωρινά, ενώ οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τα αίτια του τραγικού συμβάντος.
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