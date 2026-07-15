Ρωσία: Σε κατάσταση συναγερμού οι πυρηνικές δυνάμεις του ναυτικού - Παίρνουν θέση στους ωκεανούς

Aυτή η φωτογραφία, που προέρχεται από βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2021 από την υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, δείχνει ένα ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο να διαπερνά τον πάγο της Αρκτικής κατά τη διάρκεια στρατιωτικών...

Σε μια κίνηση που αποτυπώνει την κλιμακούμενη ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Δύσης, ο στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, Νικολάι Πατρούσεφ, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη γεωστρατηγική παρουσία της χώρας του στα διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Νικολάι Πατρούσεφ σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti, οι στρατηγικές ναυτικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας είναι πλήρως προετοιμασμένες για επιχειρήσεις.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η δραστηριότητα των ρωσικών πυρηνικών υποβρυχίων και των δυνάμεων αποτροπής δεν περιορίζεται πλέον κοντά στα ρωσικά σύνορα. Αντίθετα, οι δυνάμεις αυτές επιχειρούν σε διάφορα σημεία των παγκόσμιων ωκεανών προκειμένου να διασφαλίσουν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, επιβεβαιώνοντας τη μόνιμη παρουσία τους σε κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες.

Η επικαιροποίηση του ναυτικού δόγματος

Είναι σαφές ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τον ευρύτερο σχεδιασμό της Μόσχας για την αναβάθμιση της ναυτικής της ισχύος. Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, η ρωσική ηγεσία προχωρά στην επικαιροποίηση της εθνικής ναυτικής πολιτικής με ορίζοντα το 2050.

Το συγκεκριμένο στρατηγικό πλαίσιο, που διαμορφώνεται από το Υπουργείο Άμυνας, στοχεύει στην ενίσχυση του στόλου ώστε να είναι σε θέση να απαντήσει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε εξωτερική απειλή.

Την ίδια ώρα, η ρωσική πλευρά εκφράζει έντονη δυσφορία για τις πιέσεις που δέχονται τα εμπορικά της πλοία, με τον Πατρούσεφ να προειδοποιεί ότι το ναυτικό θα αντιδράσει δυναμικά σε κάθε προσπάθεια αποκλεισμού στις περιοχές της Βαλτικής και του Ατλαντικού.

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