Τι είναι το σπάνιο «σύνδρομο της ευτυχισμένης καρδιάς» - Μπορεί να πεθάνεις από «ευτυχία»;

Αντικείμενο επιστημονικής μελέτης η περίπτωση μιας γυναίκας που εμφάνισε το σύνδρομο μετά τον γάμο της κόρης της

Δέσποινα Σοφιανίδου

Τι είναι το σπάνιο «σύνδρομο της ευτυχισμένης καρδιάς» - Μπορεί να πεθάνεις από «ευτυχία»;
WHAT THE FACT
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  • Το σύνδρομο της ευτυχισμένης καρδιάς (καρδιομυοπάθεια τακοτσούμπο) προκαλείται από έντονα θετικά συναισθήματα και μπορεί να μιμηθεί καρδιακή προσβολή χωρίς απόφραξη αρτηριών.
  • Μόνο το 1-3% των υποψιών για καρδιακή προσβολή αφορούν το σύνδρομο TTS, με το 4% αυτών να σχετίζεται με ευχάριστα γεγονότα όπως γάμους ή γιορτές.
  • Η πάθηση είναι συνήθως αναστρέψιμη, αλλά μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά.
  • Τόσο η ευτυχισμένη όσο και η ραγισμένη καρδιά προκαλούν αύξηση ορμονών στρες και ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, με διαφορετικές νευροορμονικές αντιδράσεις ανάλογα με το συναίσθημα.
  • Η περίπτωση της 65χρονης γυναίκας που ανάρρωσε πλήρως δείχνει την ανάγκη ευαισθητοποίησης για το στρες που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και η έντονη χαρά στην καρδιά.
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Γνωρίζουμε για το «σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς», όμως δεν είναι επικίνδυνη μόνο η θλίψη, αλλά και η υπερβολική χαρά, που μπορεί να προκαλέσει καρδιολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Oxford Medical Case Reports», μια 65χρονη γυναίκα παρουσίασε πόνο στο στήθος και δύσπνοια για τρεις ημέρες μετά τη συμμετοχή της στο γάμο της κόρης της. Φοβούμενοι καρδιακή προσβολή, οι γιατροί τη μετέφεραν εσπευσμένα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ωστόσο, οι εξετάσεις δεν έδειξαν απόφραξη αρτηριών. Αντ’ αυτού, διαπίστωσαν ότι η αριστερή κοιλία της καρδιάς της είχε προσωρινά διογκωθεί αποκτώντας ένα ασυνήθιστο σχήμα, γεγονός που δυσχέραινε την άντληση του αίματος.

Σύνδρομο της «Ευτυχισμένης Καρδιάς»

Οι γιατροί της διέγνωσαν καρδιομυοπάθεια takotsubo (TTS), γνωστή και ως «σύνδρομο της ευτυχισμένης καρδιάς».

Η TTS είναι μια σπάνια πάθηση που μοιάζει πολύ με καρδιακή προσβολή, αλλά προκαλείται από έντονα συναισθήματα και όχι από απόφραξη αρτηριών. Ενώ οι περισσότερες περιπτώσεις συνδέονται με θλίψη ή συναισθηματική δυσφορία —κάτι που συχνά ονομάζεται «σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς»—, ένας μικρός αριθμός προκαλείται από συντριπτικά θετικά συναισθήματα, όπως γάμοι, επανασυνδέσεις ή μεγάλες γιορτές.

Οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο περίπου το 1-3% των ατόμων για τα οποία αρχικά υπήρχε υποψία καρδιακής προσβολής πάσχουν στην πραγματικότητα από TTS, και μόλις το 4% αυτών των περιπτώσεων προκαλείται από θετικά συναισθήματα.

Αν και η πάθηση είναι συνήθως αναστρέψιμη, οι γιατροί προειδοποιούν ότι δεν είναι ακίνδυνη και μπορεί να καταστεί απειλητική για τη ζωή αν δεν αντιμετωπιστεί. Επειδή τα συμπτώματα που προκαλούνται από θετικά συναισθήματα είναι συχνά πιο ήπια, ενδέχεται να παραβλεφθούν.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τόσο το σύνδρομο της ευτυχισμένης καρδιάς όσο και το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς συνεπάγονται μια ξαφνική αύξηση των ορμονών του στρες, αν και η αντίδραση του οργανισμού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αν το ερέθισμα είναι χαρούμενο ή οδυνηρό.

«Και οι δύο καταστάσεις συνεπάγονται ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και αύξηση των κατεχολαμινών, αλλά οι νευροορμονικές αντιδράσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συναισθηματική φόρτιση», εξήγησαν οι συγγραφείς της μελέτης περίπτωσης.

«Το σύνδρομο της ευτυχισμένης καρδιάς μπορεί επίσης να εκδηλώνεται με λιγότερο σοβαρά συμπτώματα και καλύτερες βραχυπρόθεσμες εκβάσεις, αν και απαιτούνται περαιτέρω δεδομένα», πρόσθεσαν οι συγγραφείς. Η γυναίκα της μελέτης ανάρρωσε πλήρως και έκτοτε έχει επανέλθει σε καλή υγεία.

Οι γιατροί ελπίζουν ότι η περίπτωση αυτή θα ευαισθητοποιήσει το κοινό ως προς το γεγονός ότι ακόμη και στιγμές ακραίας ευτυχίας μπορούν, σε σπάνιες περιπτώσεις, να ασκήσουν απροσδόκητο στρες στην καρδιά.

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