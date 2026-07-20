Αυτά είναι τα 74 πρόσωπα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ

Snapshot Η ΕΛΑΣ ολοκλήρωσε τη σύσταση της Πολιτικής Επιτροπής της, που αποτελείται από 75 μέλη με γραμματέα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Η Πολιτική Επιτροπή αναλαμβάνει τον συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής λειτουργίας του κόμματος και τη διαμόρφωση της άμεσης πολιτικής γραμμής.

Η σύνθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων, αυτοδιοίκησης, νεολαίας, πολιτισμού και σημαντική παρουσία γυναικών, με μέλη όπως ο Αλέξης Τσίπρας και προσωπικότητες όπως ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Μαριάννα Τουμασάτου.

Η Πολιτική Επιτροπή αποτελεί κρίσιμο όργανο για την εσωκομματική λειτουργία και τη στρατηγική του κόμματος, ενώ ακολουθεί την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου 400 μελών.

Το πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί από τον Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Snapshot powered by AI

Η ΕΛ.Α.Σ. συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς τη συγκρότηση της οργανωτικής της δομής, προχωρώντας στη σύσταση της Πολιτικής Επιτροπής, ενός από τα βασικά συλλογικά όργανα του κόμματος. Λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την ίδρυσή της, η παράταξη ολοκληρώνει σταδιακά το οργανωτικό της σχήμα, δηλώνοντας έτοιμη να ανταποκριθεί στις πολιτικές και εκλογικές προκλήσεις της επόμενης περιόδου.

Η Πολιτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 75 μέλη με γραμματέα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, αναλαμβάνει τον συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής λειτουργίας του κόμματος, τη διαμόρφωση της άμεσης πολιτικής γραμμής, καθώς και τον σχεδιασμό των δράσεων και της εσωκομματικής λειτουργίας. Είναι δηλαδή ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο στη λειτουργία του κόμματος, ομοιάζοντας στις αντίστοιχες ΚΕ άλλων κομμάτων. Η συγκρότησή της έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Εθνικού Συμβουλίου, ένα όργανο 400 μελών, μοναδικό στην περίπτωση της ΕΛΑΣ, που βρίσκεται «ανάμεσα» στην ΠΕ και το Συνέδριο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη κρίσιμου σταδίου στην οικοδόμηση της νέας πολιτικής δύναμης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., η σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής αποτυπώνει ένα ευρύ κοινωνικό και επαγγελματικό φάσμα, με τη συμμετοχή επιστημόνων, στελεχών της επιχειρηματικής κοινότητας, ανθρώπων της αυτοδιοίκησης, της νεολαίας και του πολιτισμού, καθώς και ισχυρή παρουσία γυναικών. Μεταξύ των μελών περιλαμβάνονται, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, τομεάρχες, αναπληρωτές τομεάρχες, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, του ΙΝΑΤ και ενεργοί πολίτες, ενώ συμμετέχουν προσωπικότητες όπως οι Αιμίλιος Χειλάκης, Μαριάννα Τουμασάτου, Θέμης Μουμουλίδης, Χάρης Μαυρουδής, Μαρία Λεπενιώτη, Χριστίνα Τσαγκλή και Πέτρος Κόκκαλης. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην Πολιτική Επιτροπή δε συμμετέχει ο Γιώργος Σιακαντάρης.

Όπως ξεκαθαρίζουν στελέχη του κόμματος, με την ολοκλήρωση της Πολιτικής Επιτροπής αποκτά πλέον μια στιβαρή οργανωτική βάση, ενώ το επόμενο διάστημα θα επικεντρωθεί στην οριστικοποίηση των προγραμματικών του θέσεων. Το πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα αναμένεται να παρουσιαστεί από τον Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του πορείας.

Τα πρόσωπα που συνθέτουν την Πολιτική Επιτροπή είναι τα εξής: