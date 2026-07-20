Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
|Από ημ/νία και ώρα
|Έως ημ/νία και ώρα
|Δήμος/κοινότητα
|Περιγραφή περιοχής
|Αριθμός Σημειώματος
|Σκοπός διακοπής
|20/7/2026 1:00:00 πμ
|20/7/2026 4:00:00 πμ
|Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΒΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ.
|487
|Κατασκευές
|20/7/2026 7:30:00 πμ
|20/7/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός: ΜΙΛΩΝΟΣ από κάθετο: ΠΥΡΡΑΣ έως κάθετο: ΚΡΑΤΗΤΟΣ από: 07:30 πμ έως: 12:30 μμ. Μονά/Ζυγά οδός: ΔΙΠΛΑ από κάθετο: ΤΙΜΟΚΡΕΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ από: 07:30 πμ έως: 12:30 μμ. Μονά/Ζυγά οδός: ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ από κάθετο: ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΥΡΡΑΣ από: 07:30 πμ έως: 12:30 μμ. Μονά/Ζυγά οδός: ΤΟΡΒΑ από κάθετο: ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 12:30 μμ. Μονά/Ζυγά οδός: ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ από κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ από: 07:30 πμ έως: 12:30 μμ.
|952
|Κατασκευές
|20/7/2026 8:00:00 πμ
|20/7/2026 11:00:00 πμ
|ΝΙΚΑΙΑΣ
|Μονά οδός: Π. ΡΑΛΛΗ ΝΟ 351 από κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ. Μονά/Ζυγά οδός: ΤΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗ από κάθετο: ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΚΙΛΙΚΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ.
|Κατασκευές
|20/7/2026 8:00:00 πμ
|20/7/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός: ΚΟΝΙΑΡΗ από κάθετο: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ. Ζυγά οδός: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από κάθετο: ΚΟΝΙΑΡΗ έως κάθετο: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ.
|865
|Λειτουργία
|20/7/2026 8:00:00 πμ
|20/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ. Ζυγά οδός: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ.
|943
|Κατασκευές
|20/7/2026 8:00:00 πμ
|20/7/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από κάθετο: ΔΑΪΔΑΛΟΥ έως κάθετο: ΛΑΧΑΝΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ. Μονά/Ζυγά οδός: ΔΑΪΔΑΛΟΥ από κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ. Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από κάθετο: ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ έως κάθετο: ΔΑΪΔΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ.
|941
|Κατασκευές
|20/7/2026 8:00:00 πμ
|20/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ. Μονά/Ζυγά οδός: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από κάθετο: ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ. Ζυγά οδός: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΝΟ 108, ΝΟ 110, ΝΟ 112, ΝΟ 114 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ.
|942
|Κατασκευές
|20/7/2026 8:00:00 πμ
|20/7/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός: ΛΑΕΡΤΟΥ από κάθετο: ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΙΜΟΘΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ. Μονά οδός: ΤΙΜΟΘΕΟΥ από κάθετο: ΛΑΕΡΤΟΥ έως κάθετο: Β. ΛΑΣΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ.
|837
|Λειτουργία
|20/7/2026 8:00:00 πμ
|20/7/2026 3:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΟΔΟΙ: ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|5
|Λειτουργία
|20/7/2026 8:00:00 πμ
|20/7/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΟΔΟΙ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΗΡΑΣ, ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΘΕΜΙΔΟΣ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ΑΝΘΕΩΝ, ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, ΛΕΥΚΑΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ., ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.
|491
|Λειτουργία
|20/7/2026 9:00:00 πμ
|20/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ. Μονά οδός: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 207 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ.
|944
|Κατασκευές
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