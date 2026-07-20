Διακοπές νερού τη Δευτέρα (20/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΓΛΥΦΑΔΑ
Αριστίππου και Αριστοτέλους
- ΓΛΥΦΑΔΑ
Παπανδρέου Ανδρέα και Αλκιβιάδου
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