Διακοπές νερού τη Δευτέρα (20/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (20/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΓΛΥΦΑΔΑ
    Αριστίππου και Αριστοτέλους
  • ΓΛΥΦΑΔΑ
    Παπανδρέου Ανδρέα και Αλκιβιάδου
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:09ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Πάνω από 110.000 ευρώ η λεία τους

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Freelander 8: Το SUV της Chery-JLR έχει μία τεράστια οθόνη 46,3 ιντσών

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Tζέι ντι Βανς: Πατέρας για τέταρτη φορά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος - «Τα παιδιά μας είναι πανευτυχή που γνωρίζουν τον μικρό τους αδερφό»

07:40SCENARIO

Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος της ΝΔ;

07:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ εσόδων για τη FIFA – Στις Ομοσπονδίες μεγάλο μέρος των χρημάτων

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Καύσωνας προ των πυλών: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, τι κάνουμε όταν κάποιος υποστεί θερμοπληξία

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (20/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικό προσκλητήριο Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα: «Μπετόν αρμέ» μέχρι την άνοιξη του 2027

07:22ΜΑΝΤΕΙΟ

Η εμφάνιση του Αλέξη και του Αντώνη αλλάζει το πολιτικό chi,  Υπογλυκαιμικό σοκ αντιπολίτευσης

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτά είναι τα 74 πρόσωπα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Μάριο Ροτζέρο: Ποιος είναι ο 72χρονος κοσμηματοπώλης που καταδικάστηκε για την δολοφονία των ληστών και η Μελόνι πιέζει να του δοθεί χάρη

07:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Μεθυσμένος 59χρονος τραυμάτισε άνδρα με φαλτσέτα και παρέσυρε μοτοσικλετιστή

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πώς έγινε το τροχαίο με το ασθενοφόρο: Διασώστης έδινε μάχη για τη ζωή του 53χρονου που ήταν χωρίς αισθήσεις

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη-πτώμα σε βαλίτσα: Πέθανε πριν από 7 μέρες, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικο - Όσα γνωρίζουμε για την υπόθεση-θρίλερ

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Επιστροφή της ΚΟ 17/8, το Επικρατείας της ΝΔ, και τα ποσοστά Σαμαρά, η δικογραφία που έρχεται από Κοβέσι, η ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ και η αύξηση, το κούρεμα των χρηματιστηριακών, η Permira και το Phising, ο όμιλος Βαρδινογιαννη, η Aktor και οι επενδύσεις

06:52LIFESTYLE

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ενημέρωσης – Σαρωτικές αλλαγές με φόντο τη νέα χρονιά

06:44BOMBER

Δούρου – Πολάκης: Πόσο θα αντέξουν μαζί; Βάλτε ποπ κορν...

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία αλλαγή μετά τον καύσωνα των 100 ωρών - Πότε πέφτει 12 βαθμούς η θερμοκρασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη-πτώμα σε βαλίτσα: Πέθανε πριν από 7 μέρες, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικο - Όσα γνωρίζουμε για την υπόθεση-θρίλερ

06:52LIFESTYLE

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ενημέρωσης – Σαρωτικές αλλαγές με φόντο τη νέα χρονιά

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό καύσωνα η χώρα – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40άρια

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

01:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία – Αργεντινή 1-0: Η «ρόχα» δεν παιζόταν ούτε από τον Μέσι, δίκαια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτά είναι τα 74 πρόσωπα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Δεν πήγε κανείς στο πάρτι γενεθλίων 7χρονης - Η κίνηση που τα άλλαξε όλα

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία αλλαγή μετά τον καύσωνα των 100 ωρών - Πότε πέφτει 12 βαθμούς η θερμοκρασία

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο κροκόδειλος «Οσάμα» που σκότωσε 80 άτομα και «αρνήθηκε να πεθάνει»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πώς έγινε το τροχαίο με το ασθενοφόρο: Διασώστης έδινε μάχη για τη ζωή του 53χρονου που ήταν χωρίς αισθήσεις

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Μάριο Ροτζέρο: Ποιος είναι ο 72χρονος κοσμηματοπώλης που καταδικάστηκε για την δολοφονία των ληστών και η Μελόνι πιέζει να του δοθεί χάρη

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

07:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ εσόδων για τη FIFA – Στις Ομοσπονδίες μεγάλο μέρος των χρημάτων

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Νεοχώρι όπου ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού

01:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δάκρυσε ο Μέσι στην απονομή μεταλλίων, έκλαψε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης (Video)

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Επιστροφή της ΚΟ 17/8, το Επικρατείας της ΝΔ, και τα ποσοστά Σαμαρά, η δικογραφία που έρχεται από Κοβέσι, η ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ και η αύξηση, το κούρεμα των χρηματιστηριακών, η Permira και το Phising, ο όμιλος Βαρδινογιαννη, η Aktor και οι επενδύσεις

01:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Εκεί θα διεξαχθεί η διοργάνωση του 2030

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Καύσωνας προ των πυλών: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, τι κάνουμε όταν κάποιος υποστεί θερμοπληξία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ