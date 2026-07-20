Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Snapshot Η κυκλοφορία στον Κηφισό είναι ιδιαίτερα αυξημένη και διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου, της Λένορμαν και της Λεωφόρου Αθηνών.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης σε Λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Συγγρού και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, την Ομόνοια και το κέντρο της Αθήνας.

Η κυκλοφορία στην Αττική Οδό και στους περισσότερους δρόμους των νοτίων και ανατολικών προαστίων παραμένει ομαλή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους στις επιβαρυμένες περιοχές και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές όπου είναι δυνατόν. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετές κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου, της Λένορμαν και της Λεωφόρου Αθηνών.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης, στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Χολαργού, στη Λεωφόρο Μεσογείων, με καθυστερήσεις κατά διαστήματα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο Συγγρού, ιδιαίτερα προς το κέντρο, καθώς και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, την Ομόνοια και το κέντρο της Αθήνας.

Καλύτερη η εικόνα στην Αττική Οδό

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα φαίνεται να διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό, καθώς και στους περισσότερους δρόμους των νοτίων και ανατολικών προαστίων, όπου η κίνηση παραμένει ομαλή.

Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν στις επιβαρυμένες περιοχές καλό είναι να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους και, όπου είναι εφικτό, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.

Δείτε τον χάρτη:

Η κίνηση στους δρόμους σήμερα 20/7

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