Πώς θα κερδίσετε 50.000 δολάρια παίζοντας... UNO από την άνεση του καναπέ σας

Εάν πιστεύετε στις δυνατότητές σας στο UNO, τότε το UNO World Championship Series ίσως να είναι για εσάς. Η εταιρεία παιχνιδιών Mattel ανακοίνωσε ότι το φετινό φθινόπωρο θα διεξαχθεί ένα επίσημο πρωτάθλημα για το αγαπημένο παιχνίδι και το έπαθλο είναι 50.000 δολάρια!

Το UNO ένα από τα πιο αγαπημένα οικογενειακά παιχνίδια με χαρτιά, κρατάει παρέα σε μικρούς και μεγάλους εδώ και 55 χρόνια.

Δημιουργημένο από τον Μερλ Ρόμπινγκ στο Ρίντινγκ του Οχάιο το 1971, το UNO ξεχωρίζει για τον γρήγορο ρυθμό του, τους σχετικά απλούς κανόνες του και τις χαρακτηριστικά χρωματιστές κάρτες του. Το UNO είναι τόσο δημοφιλές που το 2018 εντάχθηκε στο National Toy Hall of Fame, ένα αμερικανικό μουσείο που τιμά τα εμβληματικά παιχνίδια τα οποία διατήρησαν τη δημοτικότητά τους και άλλαξαν τον τρόπο που παίζουμε.

Έτσι φέτος, η Mattel καλεί όλους τους λάτρεις από κάθε πλευρά του κόσμου να συμμετάσχουν σε ένα επίσημο τουρνουά για το αγαπημένο παιχνίδι. Θα υπάρξουν τρεις προκριματικοί γύροι, που θα διεξαχθούν στο Ορλάντο στις 3 Οκτωβρίου, στο Σικάγο στις 10 Οκτωβρίου και στο Λος Άντζελες στις 17 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, μπορείτε να συμμετάσχετε στο τουρνουά και από την άνεση του... καναπέ σας, καθώς η πρόκριση στον επόμενο γύρο είναι διαθέσιμη και μέσω της εφαρμογής UNO.

https://www.instagram.com/reel/DcOPszOOm0S/

Όσοι καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση θα διαγωνιστούν στη συνέχεια στην παγκόσμια σκηνή στον μεγάλο τελικό του UNO World Championship Sereis, που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Λος Άντζελες στις 11 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμος για παρακολούθηση παγκοσμίως μέσω του Twitch.

«Στον πυρήνα του, το UNO αφορούσε πάντα τη δημιουργία αλησμόνητων στιγμών γύρω από το τραπέζι, από επικές ανατροπές μέχρι Draw 4s που αλλάζουν το παιχνίδι», δήλωσε η Κέιτι Μπάντφορντ, αντιπρόεδρος και παγκόσμια διευθύντρια της Mattel Games. «Το 2026 UNO Championship Series Tournament φέρνει αυτόν τον ενθουσιασμό στη μεγαλύτερη σκηνή μέχρι σήμερα, δίνοντας στους φαν σε όλο τον κόσμο μια θέση στην πρώτη σειρά καθώς κορυφαίοι παίκτες μονομαχούν για να αναδειχθούν ο φετινός πρωταθλητής του UNO».

Για να γιορτάσει το επερχόμενο τουρνουά, η Mattel λάνσαρε μια ειδική σειρά προϊόντων για το UNO World Championship Series, η οποία περιλαμβάνει ακόμη και μια ζώνη πρωταθλητή, ώστε να μπορείτε να στεφθείτε εσείς οι ίδιοι νικητές όταν παίζετε με τους τους αγαπημένους σας.