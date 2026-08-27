Η «υποβρύχια μπαταρία» της Κίνας: Η τεράστια σφαίρα που αποθηκεύει ενέργεια στα 65 μέτρα
Κινέζοι μηχανικοί δοκίμασαν μια υποβρύχια σφαιρική κατασκευή σε βάθος 65 μέτρων, αξιοποιώντας την πίεση του νερού για αποθήκευση ενέργειας.
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Η Κίνα ολοκλήρωσε τον Ιανουάριο του 2026 μια δοκιμή συστήματος υποβρύχιας αποθήκευσης ενέργειας στο Minhu Reservoir στην επαρχία Φουτζιάν.
Το πρωτότυπο, με την ονομασία Dongchu-1, χρησιμοποιεί μια κοίλη κατασκευή που έχει εγκατασταθεί στον πυθμένα της λίμνης. Η ίδια η λίμνη λειτουργεί ως το εξωτερικό «δοχείο» του συστήματος. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το σύστημα λειτούργησε σε βάθος περίπου 65 μέτρων και ολοκλήρωσε περισσότερους από 100 κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης μέσα σε 10 ημέρες.
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