Βάτραχοι παράγουν πρωτεΐνη που μπορεί να γίνει αντίδοτο για θανατηφόρα τοξίνη των οστρακοειδών

Snapshot Η πρωτεΐνη σαξιφιλλίνη από βατράχους μπορεί να εξουδετερώσει τη θανατηφόρα σαξιτοξίνη, μια τοξίνη που συσσωρεύεται στα οστρακοειδή και προκαλεί παραλυτική δηλητηρίαση.

Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι η σαξιφιλλίνη αποτρέπει και αναστρέφει τη δηλητηρίαση από σαξιτοξίνη, χωρίς παρενέργειες.

Η σαξιφιλλίνη λειτουργεί ως «μοριακό σφουγγάρι», δεσμεύοντας την τοξίνη πριν αυτή βλάψει τα νευρικά και μυϊκά κύτταρα.

Η πρωτεΐνη μπορεί να δεσμεύσει περισσότερες από 50 παραλλαγές της σαξιτοξίνης, καθιστώντας την υποψήφια για ευρύ φάσμα αντιδότων.

Η ανάπτυξη αντιδότου με βάση τη σαξιφιλλίνη θα μπορούσε να προστατεύσει πληθυσμούς που εκτίθενται σε μολυσμένα οστρακοειδή, όπως παράκτιες κοινότητες χωρίς άμεση πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Snapshot powered by AI

Μια πρωτεΐνη που παράγεται φυσικά από τους βατράχους μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα αντίδοτο σε μία από τις πιο επικίνδυνες τοξίνες που συσσωρεύονται στα οστρακοειδή, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο (UCSF) διαπίστωσαν ότι η σαξιφιλλίνη (saxiphilin), μια πρωτεΐνη που εντοπίζεται στον αμερικανικό ταυροβάτραχο αλλά και σε άλλα είδη βατράχων σε ολόκληρο τον κόσμο, μπορεί να εξουδετερώσει τη σαξιτοξίνη (saxitoxin - STX) σε ποντίκια, αποτρέποντας ακόμη και αναστρέφοντας σε μεγάλο βαθμό τη δηλητηρίαση που διαφορετικά θα ήταν θανατηφόρα.

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουλίου στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη του πρώτου αποτελεσματικού αντιδότου για τη συγκεκριμένη τοξίνη.

Η επικίνδυνη τοξίνη που κρύβεται στα οστρακοειδή

Η σαξιτοξίνη συνδέεται με το φαινόμενο της λεγόμενης «κόκκινης παλίρροιας» (red tide), κατά το οποίο ανθίζουν θαλάσσιοι μικροοργανισμοί και άλγες. Οι οργανισμοί αυτοί παράγουν σαξιτοξίνη, η οποία μπορεί στη συνέχεια να συσσωρευτεί στα οστρακοειδή.

Η κατανάλωση μολυσμένων οστρακοειδών μπορεί να προκαλέσει παραλυτική δηλητηρίαση από οστρακοειδή (paralytic shellfish poisoning - PSP), μια σοβαρή κατάσταση που επηρεάζει το νευρικό σύστημα.

Υπολογίζεται ότι περίπου 2.000 περιστατικά παραλυτικής δηλητηρίασης από οστρακοειδή καταγράφονται επισήμως παγκοσμίως κάθε χρόνο, αν και οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς η πλειονότητα των περιστατικών δεν καταγράφεται.

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει διαθέσιμο ειδικό αντίδοτο για τη σαξιτοξίνη.

Η «μοριακή σφουγγαρίστρα» του βατράχου

Η νέα έρευνα με επικεφαλής τον Daniel Minor, καθηγητή στο Cardiovascular Research Institute του UCSF, επικεντρώθηκε στη σαξιφιλλίνη.

Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένα «μοριακό σφουγγάρι». Δεσμεύεται ισχυρά με τη σαξιτοξίνη μέσα στην κυκλοφορία του αίματος, προτού εκείνη προλάβει να φτάσει στα νευρικά και μυϊκά κύτταρα που φυσιολογικά προσβάλλει.

«Αποδεικνύεται ότι μία φυσική πρωτεΐνη είναι το μόνο που χρειάζεται για να εξουδετερώσει αυτή την τοξίνη», ανέφερε ο Minor.

Προηγούμενες προσπάθειες για την ανάπτυξη αντιδότου είχαν επικεντρωθεί στην παρεμπόδιση των πολύπλοκων βιολογικών μηχανισμών μέσω των οποίων η σαξιτοξίνη απενεργοποιεί τα νευρικά κύτταρα ή στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις, όμως, δεν είχαν αποδώσει.

Το πείραμα στα ποντίκια

Η νέα μελέτη βασίστηκε σε προηγούμενη έρευνα του 2021, όταν ο Minor και οι συνεργάτες του είχαν δείξει ότι η σαξιφιλλίνη μπορεί να δεσμεύεται ισχυρά με τη σαξιτοξίνη, ουσιαστικά «παγιδεύοντάς» την και εμποδίζοντας τις τοξικές της ιδιότητες.

Τότε, ωστόσο, παρέμενε ένα σημαντικό ερώτημα: Θα μπορούσε αυτή η αλληλεπίδραση να λειτουργήσει μέσα σε έναν ζωντανό οργανισμό;

Για να το διαπιστώσουν, ο Minor και οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές Samantha Nixon και Sandra Zakrzewska χορήγησαν σαξιφιλλίνη σε ποντίκια που είχαν εκτεθεί σε θανατηφόρες δόσεις σαξιτοξίνης.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Όταν η πρωτεΐνη χορηγήθηκε πριν ή ταυτόχρονα με τη σαξιτοξίνη, απέτρεψε τη δηλητηρίαση. Ακόμη πιο σημαντικό, όταν χορηγήθηκε μετά την έκθεση στην τοξίνη, θεράπευσε σχεδόν όλα τα ποντίκια.

Το τελευταίο σενάριο είναι και το πιο σημαντικό για την πραγματική ζωή, καθώς αντιστοιχεί περισσότερο σε αυτό που θα συνέβαινε σε έναν άνθρωπο που καταναλώνει χωρίς να το γνωρίζει μολυσμένα οστρακοειδή.

Η σαξιφιλλίνη δεν βελτίωσε μόνο τα ποσοστά επιβίωσης των ποντικιών. Μείωσε και τα συμπτώματα που συνδέονται με σοβαρή δηλητηρίαση, χωρίς να προκαλέσει επιβλαβείς παρενέργειες στα πειραματόζωα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η πρωτεΐνη μπορούσε να διασκορπιστεί σε ολόκληρο το σώμα, φτάνοντας στον εγκέφαλο, την καρδιά και τους μυς.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς της επιτρέπει να «συναντήσει» και να δεσμεύσει τη σαξιτοξίνη σε διαφορετικά σημεία του οργανισμού, προτού η τοξίνη προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες.

Περισσότερες από 50 παραλλαγές της τοξίνης

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει τις προοπτικές της σαξιφιλλίνης είναι ότι η σαξιτοξίνη δεν αποτελεί μία μόνο ουσία.

Πρόκειται για μια οικογένεια που περιλαμβάνει περισσότερες από 50 διαφορετικές παραλλαγές, με παρόμοια χημική δομή.

Σε δύο μελέτες που δημοσιεύθηκαν το 2025 και το 2026, ο Minor έδειξε ότι η σαξιφιλλίνη μπορεί να δεσμεύσει ένα μεγάλο εύρος αυτών των παραλλαγών.

Το εύρημα αυτό καθιστά την πρωτεΐνη έναν ιδιαίτερα ενδιαφέρον υποψήφιο για την ανάπτυξη ενός αντιδότου που θα μπορούσε να αντιμετωπίζει περισσότερες μορφές της τοξίνης.

Ποιοι θα μπορούσαν να προστατευτούν

Η πιθανή ανάπτυξη ενός τέτοιου αντιδότου θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Μεταξύ εκείνων που θα μπορούσαν να ωφεληθούν είναι άνθρωποι που συλλέγουν οστρακοειδή για ψυχαγωγικούς λόγους, αλλά και παράκτιες αυτόχθονες κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, οι οποίες αντιμετωπίζουν υψηλότερη έκθεση στη «red tide» λόγω παραδοσιακής συλλογής οστρακοειδών για την κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται μακριά από άμεση πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού αντιδότου.

Ο επόμενος στόχος του Minor είναι να εξετάσει εάν μπορούν να δημιουργήσουν μικρότερες, τροποποιημένες εκδοχές της σαξιφιλλίνης, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν την ίδια ή ακόμη καλύτερη προστασία απέναντι σε διαφορετικές παραλλαγές της σαξιτοξίνης.

Η ομάδα θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ανακάλυψη μπορεί να αποτελέσει ένα ευρύτερο μοντέλο για την αναζήτηση αντιδότων απέναντι σε άλλες φυσικές τοξίνες για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία.

Η λογική είναι απλή αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: η φύση έχει ήδη αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας απέναντι σε τοξίνες, και οι επιστήμονες μπορούν να αναζητήσουν αυτούς τους μηχανισμούς σε διαφορετικούς οργανισμούς.

«Η φύση χρειάστηκε να λύσει αυτό το πρόβλημα πολλές φορές», σημειώνει ο Minor. «Υπάρχει, λοιπόν, ανθεκτικότητα απέναντι στις τοξίνες σε ολόκληρο τον βιολογικό κόσμο».

Διαβάστε επίσης