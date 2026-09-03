Σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου

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Σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου.

  • 301 - Ιδρύεται το κράτος του Αγίου Μαρίνου, ένα από τα μικρότερα κράτη στον κόσμο και η παλαιότερη δημοκρατία που εξακολουθεί να υφίσταται.
  • 1843 - Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο βασιλιάς Όθωνας υπογράφει το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας ύστερα από εξέγερση (η συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Συντάγματος)
  • 1922 - Τα εναπομείναντα ελληνικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τη Μικρά Ασία.
  • 1939 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Η Γαλλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία ακολουθούν αυθημερόν το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας.
  • 1971 - Το Κατάρ γίνεται ανεξάρτητο κράτος από το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • 1974 - Ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
  • 1983 - Πεθαίνει η ηθοποιός, Έλλη Λαμπέτη
  • 1994 - Πεθαίνει ο Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης, Νίκος Χατζηκυριάκος - Γκίκας,.
  • 2004 - Σφαγή στο Μπεσλάν. Με την αιματηρή επέμβαση των ρωσικών ειδικών δυνάμεων τερματίζεται η ομηρία εκατοντάδων κυρίως παιδιών, με απολογισμό περισσότερους από 300 νεκρούς.
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