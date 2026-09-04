Σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου.
- 476 - Ο Ρωμύλος Αυγουστύλος, τελευταίος αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εκθρονίζεται και ο Οδόακρος αυτοανακηρύσσεται «βασιλιάς της Ιταλίας», δίνοντας έτσι τέλος στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
- 1781 - Ιδρύεται το Λος Άντζελες ως El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río Porciúncula (Η πόλη της Δέσποινας ημών της βασίλισσας των αγγέλων στον ποταμό Πορθιούγκουλα) από 44 Ισπανούς αποίκους.
- 1824 - Πεθαίνει ο Παναγιώτης Καρατζάς. Ήταν Έλληνας οπλαρχηγός της Επανάστασης του 1821 και ένας από τους πρωτεργάτες της εξέγερσης της Πάτρας.
- 1882 - Ο Τόμας Έντισον γυρίζει τον διακόπτη στον πρώτο εμπορικό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην ιστορία, φωτίζοντας ένα τετραγωνικό μίλι στο Μανχάταν.
- 1886 - Μετά από σχεδόν 30 χρόνια συγκρούσεων, ο ηγέτης των Απάτσι, Τζερόνιμο, παραδίδεται με τους πολεμιστές του στον αμερικανικό στρατό.
- 1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γερμανικό υποβρύχιο πραγματοποιεί την πρώτη επίθεση εναντίον αμερικανικού πλοίου, του USS Greer.
- 1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο δημοδιδάσκαλος Κωνσταντίνος Καζάνας μαζί με τον Αστέριο Αστεριάδη υποστέλλουν τη βουλγαρική σημαία και υψώνουν την ελληνική, στην κεντρική πλατεία της Προσοτσάνης.
- 1951 - Πραγματοποιείται η πρώτη διατλαντική τηλεοπτική μετάδοση στο Σαν Φρανσίσκο, από την ειρηνευτική διάσκεψη στην Ιαπωνία.
- 1972 - Ο Αμερικανός Μαρκ Σπιτς γίνεται ο πρώτος αθλητής που κερδίζει 7 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην κολύμβηση.
- 1998 - Ιδρύεται η Google από τους Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ στις ΗΠΑ.
- 2025 - Πεθαίνει ο Ιταλός Σχεδιαστής μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι.
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