«Αποταμιεύω από όταν ήμουν παιδί»: 95.600 ευρώ βρέθηκαν σε σακούλα στο αμάξι άντρα στην Γαλλία

Ένας άνδρας από την Βενετία συνελήφθη στο Bages της Γαλλίας, όταν οι αρχές ανακάλυψαν ότι στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του μετέφερε ένα κουτί παπουτσιών, μέσα στο οποίο υπήρχε μια σακούλα με 95.600 ευρώ σε μετρητά, σε χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2024, όταν ο άνδρας επέστρεφε από την Ισπανία, οδηγώντας ένα Ford Puma. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια δήλωση εκείνη την στιγμή, όμως κατά την απολογία του στο δικαστήριο, υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχούσε σε χρήματα που είχε αποταμιεύσει από τότε που ήταν παιδί.

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