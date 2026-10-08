Καρχαρίας επιτέθηκε σε σέρφερ στην Αυστραλία: «Μου έκλεισε το μάτι πριν μου κόψει το πόδι»
Πυροσβέστης που δέχθηκε επίθεση καρχαρία ενώ έκανε σερφ στην Αυστραλία περιγράφει τη στιγμή που βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με το ζώο και έχασε το πόδι του
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Ο Mel Ismail, πυροσβέστης και σέρφερ από τη Δυτική Αυστραλία, μίλησε για πρώτη φορά μετά την επίθεση καρχαρία που δέχθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, όταν έκανε σερφ στην παραλία Glenfield Beach, κοντά στο Geraldton.
Ο καρχαρίας του έκοψε το πόδι κάτω από το γόνατο, όμως ο ίδιος κατάφερε να επιστρέψει στην επιφάνεια και τελικά να διασωθεί χάρη στη βοήθεια άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν στην παραλία.
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