Η έκρηξη ενός ηφαιστείου καρέ-καρέ από έναν δορυφόρο: «Ξύπνησε» μετά από σχεδόν 500 χρόνια
Ένα ηφαίστειο που θεωρούταν επί αιώνες ήσυχο, άρχισε ξανά να εκρήγνυται, προσφέροντας στους επιστήμονες μια εντυπωσιακή εικόνα της αλλαγής του τοπίου από το διάστημα
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Για σχεδόν 500 χρόνια ήταν σιωπηλό, όμως το 2025, μετά από έναν ισχυρό σεισμό 808 Ρίχτερ στην περιοχή, το ηφαίστειο Κρασενίνικοφ στην ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα ξύπνησε ξανά.
Από τότε, η λάβα συνεχίζει να κινήται προς τα ανατολικά, αλλά πλέον, η εξέλιξη της έκρηξης καταγράφεται με πρωτοφανή λεπτομέρεια από το διάστημα, με την βοήθεια του δορυφόρου NISAR. Μια κοινή αποστολή της NASA και της Διαστημικής Υπηρεσίας της Ινδίας (ISRO), καταγράφει τις αλλαγές στο τοπίο δύο φορές κάθε δώδεκα μέρες.
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